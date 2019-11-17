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Миссия наблюдателей СНГ назвала выборы в Беларуси открытыми и демократичными
18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миссия наблюдателей СНГ считает выборы в парламент Беларуси свободными, прозрачными и демократичными. Об этом заявил глава Исполкома СНГ, руководитель миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев, сообщает
«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 17 ноября проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом республики Беларусь, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов», – сказал он.
Глава Исполкома СНГ отметил, что избирательная кампания была организована хорошо и достойно.
Напомним, выборы в Палату представителей состоялись в Беларуси 17 ноября. Депутатов избрали в 110 округах.
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Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что выборы были проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом республики Беларусь.
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