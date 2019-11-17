ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миссия наблюдателей СНГ назвала выборы в Беларуси открытыми и демократичными

18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия наблюдателей СНГ считает выборы в парламент Беларуси свободными, прозрачными и демократичными. Об этом заявил глава Исполкома СНГ, руководитель миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев, сообщает РИА «Новости»

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 17 ноября проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом республики Беларусь, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов», – сказал он. 

Глава Исполкома СНГ отметил, что избирательная кампания была организована хорошо и достойно.  

Напомним, выборы в Палату представителей состоялись в Беларуси 17 ноября. Депутатов избрали в 110 округах. Новый парламент Беларуси соберется 6 декабря.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что выборы были проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом республики Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня последний день выборов. Как голосуют шарковчане на избирательных участках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика