Миссия наблюдателей СНГ назвала выборы в Беларуси открытыми и демократичными

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миссия наблюдателей СНГ считает выборы в парламент Беларуси свободными, прозрачными и демократичными. Об этом заявил глава Исполкома СНГ, руководитель миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев, сообщает РИА «Новости» .

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 17 ноября проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом республики Беларусь, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов», – сказал он.

Глава Исполкома СНГ отметил, что избирательная кампания была организована хорошо и достойно.