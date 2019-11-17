«Тут рушатся все законы актерской игры». Сходили с театроведом на спектакль с Бузовой

Источник материала: Tut.by

Вчера в минском Доме офицеров показали спектакль «Мужчина нарасхват» , в первую очередь известный тем, что в нем играет Ольга Бузова. На один вечер вместе с театральным критиком Анастасией Василевич AFISHA.TUT.BY переквалифицировалась в бузововедов и попыталась со всей строгостью оценить постановку. А заодно и понять феномен королевы Instagram — хотя это, ясное дело, задача не из легких.



Фото: lensoveta.ru

О чем спектакль: в центре истории — Полина, которая мечтает жить долго и счастливо в замке прекрасного принца. Идеал ее мужчины — добрый, решительный, щедрый, сильный, обожающий свою избранницу человек. И вот он появляется на горизонте. Казалось бы, о чем еще мечтать? Но наш герой оказывается… женат.

«Мужчина нарасхват» — спектакль со звездным актерским составом. В нем играют резидент Comedy Club Антон Лирник, участники команды КВН «Уездный город» Евгений Никишин и Сергей Писаренко и, собственно, многогранная Ольга Бузова. Это было первой причиной пойти в театр. Второй стало то, что сами актеры называют постановку «самой смешной и скандальной комедией года». Проверять это с нами в театр отправилась Анастасия Василевич — театровед, руководительница проектов Центра белорусской драматургии, исследовательница «новой драмы», куратор независимых проектов, автор и соавтор театральных текстов.

— Настя, что скандального ты увидела в спектакле? И что — смешного?

— Скандального — ничего, кроме яркого проявления сексуальности, которая тем не менее была очень буффонная. В современном театре очень непросто говорить про смешное. Есть прекрасный ситуативный юмор, который рождается из несмешного, а есть юмор низменный, из разряда «человек поскользнулся на кожуре банана и упал». Самые смешные комедии — это когда появляется ситуативный юмор и при этом еще кто-то поскальзывается на банановой кожуре — происходит надлом реальностей. Здесь иного юмора, кроме как схватиться за член или потрогать грудь, не было. Наверное, это и должно было быть смешно, но мне сложно судить: я не смеялась ни разу. А вот зал на это реагировал.



Фото: lensoveta.ru

— Как думаешь почему?

— Мне кажется, в Беларуси люди просто боятся сексуальности и ее проявлений на сцене, и смех в этом случае — защита. Зрителям смешно, когда поднимается тема ЛГБТ, потому что она табуированная. Мне это кажется не смешным, а, скорее, интересным. В постановке, как ни странно, всплывает много важных тем.

— Например, каких?

— Помимо банальных — ревность, измена, алкоголизм, — еще и фэтшейминг (критика людей за лишний вес. — Прим. ред.), слатшейминг (критика людей за внешний вид и поведение. — Прим. ред.), женская и, на удивление, мужская объективная. Правда, проявляется все это через фарсовую эстетику, строится на пародии, на низменном инстинкте. Но благодаря тому, над чем смеется зал, можно увидеть, что именно вскрывает его защитную реакцию.

Не будем скрывать, что, идя в театр, мы рассчитывали увидеть, что Бузова тут играет первую скрипку, ведет себя высокомерно и все в этом духе. На удивление, оказалось, что ее персонажа максимально объективируют, унижают и даже откровенно стебут — и этот стеб выходит за рамки театра, переходя на личности. Вот, например, один из актеров замахивается на героиню Бузовой подушкой со словами: «Сейчас половина белорусов спасибо скажут». Зал с этого катится.



Фото: sochi.com

— Это же такой черный юмор, нет? Если «треснуть» Бузовой, зрители от этого получат наслаждение, так получается? Даже зная о ее самоироничности (смелым было сходить на стеб-шоу «Прожарка» или на интервью к Big Russian Boss), я подумала, что это уже слишком.

— Тут как раз все понятно. В этой комедии положений персонаж Бузовой — отрицательный, она играет дурочку, которая спит со всеми подряд и при этом говорит про нравственность. Обычно мужчины таких не любят. С одной стороны, зал в этот момент реагировал на вопрос: «Хотите, чтобы мы ударили героиню и на одну женщину-дуру стало меньше?»

— А с другой?

— Безусловно, здесь есть подтекст и происходит пересечение жизненной линии Бузовой и ее героини. Словами своего персонажа она начинает транслировать свою историю, в которой узнается ее розовая мечта: то, как она хочет выйти замуж и как ей попадаются одни плохие мужики. Мне кажется, в этом плане она нашла свою роль, ей там, по сути, играть не приходится. И, кстати, в спектакле Бузова самая органичная актриса. Это не про хорошую игру, скорее она здесь как иллюстрация медийной себя, это такой свидетельский театр. Может, это для нее работает терапевтически, и поэтому она любит этот спектакль.



Фото: lensoveta.ru

— Но тут ее называют «конченой дурой», «шлюхой», человеком с «нулем талантов»…

— Очень грустно, что ей комфортно стоять между двумя мужчинами раком, чтобы на нее при этом еще и ставили стаканы. Я не могу представить ни одну актрису, которая бы на это согласилась. В театре есть такое амплуа — роль проститутки. И многие жалуются, что не хотят играть девочек, легких на подъем. А здесь человек осознанно идет на то, от чего другие обычно отказываются, и при этом кайфует. Для меня феномен Бузовой в этом. В какой-то степени мы имеем дело с уникальным театральным проектом. Женщину бьют, над ней издеваются, ее имеют — и при этом она делает вид, что ничего не понимает, но на самом деле все понимает. В принципе, этим мы, возможно, квинтессируем всю медийную историю Бузовой.

— А что ты имела в виду под терапией?

— То, что она проживает сюжет своей жизни каждый раз, когда играет этот спектакль. И не стыдится своей мечты стать принцессой и выйти замуж нормально. Кстати, в спектакле она выбирает героя Лирника — небогатого мужчину, да еще и альфонса. И в интервью Собчак говорит , что главное не деньги, а сам мужчина. Слишком много совпадений.

— То, что делали комики-мужчины, тебе не показалось затянувшейся миниатюрой из КВН? Нам предлагают поверить, что бородатый мужчина в парике — это женщина.

— Так и было. Этот спектакль — чистейшая антреприза, собранная из знаменитостей. Это отдельный вид театра, куда люди ходят посмеяться. И именно от такого театра их пытаются отучить и привести в театр интеллектуальный. Персонаж Лирника реально вживается в свою роль, он дичайше переигрывает — это такая школа актерского переживания, подключения по Станиславскому, все дела. Остальные актеры — Никишин и Писаренко — показывают театр представления. Это КВН, они не скрывают, что делают концертные номера. И между актерским существованием возникает конфликт.



Фото: lensoveta.ru

— Как в него вплетена Бузова?

— В театральной среде считается, что худшая актриса — та, которая любуется собой на сцене. Но из-за того, что Бузова по своей природе такая и в спектакле никого из себя не строит, тут просто рушатся все законы актерской игры.

— Не знаю, в курсе ли ты, что Оля пришла на замену актрисе Марии Горбань, которая узнала о том, что больше не играет в спектакле, от подписчиков в соцсетях.

— Мне кажется, так в принципе работает скандальность Бузовой, такая скандальность из 2000-х. Она подмяла под себя всех: и актеров, и режиссера, и зрителей. Для меня очевидно, что у нее здесь главная роль. Ее вещественная сексуальность и делает ее центровым персонажем. И она осознанно на это идет, ей нравится стоять в красивых позах и раздеваться. Можно, конечно, пошутить, что это из-за того, что у нее давно не было секса (признание Бузовой в интервью Собчак. — Прим. ред.). При этом это антисексуальный спектакль, несмотря на то, что актеры трогают друг друга за все, что можно.



Фото: lensoveta.ru

— Ты интересно подметила, что Бузова тут главный персонаж, хоть она и появляется на сцене довольно редко. С этим же спектаклем, только без Оли, актеры планировали приехать в Минске в 2016 году, и тогда аннотация к нему начиналась со слов «История, в которую попадает мужчина…». Анонс к этой же постановке с появлением Бузовой переписали так: «В центре истории — милая Полина…» То есть с ее приходом режиссер сместил фокус с мужской истории на женскую.

— Очевидно, что это постановка под конкретную личность…

— Как ты видишь здесь фигуру режиссера?

— Просто как постановщика: развел мизансцены, придумал переходы. Правда, у него все получилось очень стереотипизированно: если бить — то бутылкой, если драться — то в «слоу мо» (эффект замедленной киносъемки. — Прим. ред.), если грусть — то красный свет, если постсоветское — то «Фантазер» Евдокимова, если измена — то рога. Это все клише, но здесь не стояло большей задачи. Большинство антрепризных спектаклей, к сожалению, так и работают. В какой-то момент мне показалось, что актеры не учили текст, они много импровизируют — и тут им снова понадобились чисто кавээновские умения, чтобы рождать сиюминутные шутки. Это чувствовалось, например, когда Олю начали трогать за грудь…

Действительно, добрую минуту персонаж Никишина делал актрисе «непрямой массаж сердца». Реагируя на это, из-за зала выкрикнули: «А это, вообще, по сценарию?» После такого начала смеяться даже Бузова, которая в тот момент якобы находилась в отключке.



Фото: sochi.com

— Ладно, а что в спектакле было хорошо?

— Интересно, что почти весь спектакль построен на каламбурах, что тоже очень по-кавээновски. Здесь есть моменты узнавания чего-то постсоветского, и это тоже здорово. Мне понравилось, что постановку актуализировали под Минск, в нее ввели белорусские топонимы (Гомель, Бобруйск, Нарочь), появился такой мокьюментарный (псевдодокументальный. — Прим. ред.) эффект.

— То есть авторы спектакля подготовились, ты об этом?

— Да, это очень осознанный подход. Но вот вопрос: а что за этим? Для меня это просто каркас. Для думающей аудитории это вообще не работает. Если кто-то поскользнется на кожуре, мне не смешно, мне хочется помочь человеку. Но, по сути, конкретно на этом спектакле все получили, что хотели. Для зрителей был важен сам прецедент постановки.

— Билеты на такие спектакли обычно стоят недешево, конкретно на этот — от 40 до 160 рублей. И тем не менее на них есть спрос.

— Если бы в этом спектакле играли не кавээновские актеры, он бы просто не сработал. С таких постановок в обычных театрах люди уходят, им это больше не смешно. Вообще, все очень плохо с самим жанром комедии положений, он был популярен в эпоху Шекспира и Мольера, а теперь умирает. Но с помощью всего этого фарса его пытаются реанимировать — получается очень «в лоб». Такое могло понравиться фанатам актеров и в первую очередь поклонникам Бузовой. Или людям, которые воспитаны на телевизоре. Если человек привык к КВН, он КВН на сцене и увидел, и для него это не было сломом реальности, потому что он не знает, что такое театр.

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