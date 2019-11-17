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Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»

18.11.2019 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель комиссии Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги парламентских выборов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, окончательно явка составила 77,22 %. Выборы признаны состоявшимися на всех округах.

Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий (или 21 человек). Из избранных депутатов женщины составляют 40 % (или 44 человека), то есть мы двигаемся к европейскому гендерному такому требованию, чтобы было не менее 50 % женщин в парламенте.

Граждане в возрасте до 30 лет – их избрано двое в этом году. Это маленький процент. Но в 2016 году, судя по данным, их не было вообще.

Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»

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Люди в материале: Лидия Ермошина
 
 
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Новости Беларуси. Председатель комиссии Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги парламентских выборов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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