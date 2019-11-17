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Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель комиссии Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги парламентских выборов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, окончательно явка составила 77,22 %. Выборы признаны состоявшимися на всех округах.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Граждане в возрасте до 30 лет – их избрано двое в этом году. Это маленький процент. Но в 2016 году, судя по данным, их не было вообще.
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Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»
Новости Беларуси. Председатель комиссии Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги парламентских выборов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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