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В Минске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Затруднено движение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске из-за ДТП затруднено движение по пр. Независимости в сторону центра.
Как
Также водитель Mazda выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi.
За рулем Mazda находилась 28-летняя девушка. Она была доставлена в медучреждение для оказания помощи.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минске из-за ДТП затруднено движение по пр. Независимости в сторону центра. Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ...
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