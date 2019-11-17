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В Минске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Затруднено движение

18.11.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске  из-за ДТП затруднено движение по пр. Независимости в сторону центра.  

Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая, авария случилась утром 18 ноября. Водитель автомобиля Mazda на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулась с Volkswagen. Этот автомобиль столкнулся с едущим впереди Hyundai.  

Также водитель Mazda выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi.  

В Минске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Затруднено движение
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

За рулем Mazda находилась 28-летняя девушка. Она была доставлена в медучреждение для оказания помощи.  

По факту аварии проводится проверка.  

На прошлой неделе пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка – здесь подробнее.  

Люди в материале: Ирина Кавецкая
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске  из-за ДТП затруднено движение по пр. Независимости в сторону центра.   Как сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ...
 
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