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Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За каждым этапом подсчета голосов следили национальные и иностранные наблюдатели. В Беларусь в этот раз приехало рекордное число экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серьезных нарушений в основной день голосования не зафиксировано. Центральная избирательная комиссия для работы на участках аккредитовала больше тысячи международных экспертов: миссия от БДИПЧ ОБСЕ, посланники ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств. Самое большое представительство – от СНГ: почти 500 человек из 8 стран Содружества. Кроме того, процедуру волеизъявления на соблюдение законности оценили и почти 30 тысяч национальных наблюдателей.
Владимир Редкокашин, международный наблюдатель (миссия СНГ), председатель избирательной комиссии города Нур-Султан (Казахстан):
Ирина Мекеня, национальный наблюдатель:
Предварительные итоги наблюдатели огласят 18 ноября. Мнение будет основываться на всестороннем изучении электоральной кампании, досрочного голосования и работы в основной день выборов. Руководители всех миссий проведут совместную встречу. Обмен мнениями позволит сделать оценку этой политической кампании более объективной.
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Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»
Новости Беларуси. За каждым этапом подсчета голосов следили национальные и иностранные наблюдатели. В Беларусь в этот раз приехало рекордное число экспертов,...
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