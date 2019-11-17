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Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»

18.11.2019 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За каждым этапом подсчета голосов следили национальные и иностранные наблюдатели. В Беларусь в этот раз приехало рекордное число экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования

Серьезных нарушений в основной день голосования не зафиксировано. Центральная избирательная комиссия для работы на участках аккредитовала больше тысячи международных экспертов: миссия от БДИПЧ ОБСЕ, посланники ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств. Самое большое представительство – от СНГ: почти 500 человек из 8 стран Содружества. Кроме того, процедуру волеизъявления на соблюдение законности оценили и почти 30 тысяч национальных наблюдателей.

Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»

Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»

Владимир Редкокашин, международный наблюдатель (миссия СНГ), председатель избирательной комиссии города Нур-Султан (Казахстан):
Совершенно объективно сказать, везде выборы организованы очень четко. Чувствуется демократичность, прозрачность выборов. На всех избирательных участках как минимум 10 наблюдателей, национальных наблюдателей. Это говорит прежде всего о том, что неравнодушны люди к тому, что происходит.

Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»

Ирина Мекеня, национальный наблюдатель:
Замечаний по организации избирательной кампании нет. Хочется отметить активность, гражданскую позицию избирателей данного участка. Приятно, что приходят всей семьей, с маленькими детьми. И уже с маленького возраста формируем активную гражданскую позицию.

Предварительные итоги наблюдатели огласят 18 ноября. Мнение будет основываться на всестороннем изучении электоральной кампании, досрочного голосования и работы в основной день выборов. Руководители всех миссий проведут совместную встречу. Обмен мнениями позволит сделать оценку этой политической кампании более объективной.

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»

Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»

Люди в материале: Владимир Редкокашин, Ирина Мекеня
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. За каждым этапом подсчета голосов следили национальные и иностранные наблюдатели. В Беларусь в этот раз приехало рекордное число экспертов,...
 
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