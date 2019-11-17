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32-летний мужчина попал под электричку и лишился ноги

18.11.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужчина попал под электричку Брест – Барановичи.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 ноября на станции Оранчицы. 32-летний житель Пружанского района попал под электричку Брест – Барановичи.  

Пострадавшего нашел в колее работник станции. Он вызвал медиков.  

Мужчина был доставлен в больницу. Он лишился ноги. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

На минувшей неделе пассажирский поезд насмерть сбил 74-летнего минчанина (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Мужчина попал под электричку Брест – Барановичи.   По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 ноября на станции Оранчицы. 32-летний...
 
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