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32-летний мужчина попал под электричку и лишился ноги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчина попал под электричку Брест – Барановичи.
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Пострадавшего нашел в колее работник станции. Он вызвал медиков.
Мужчина был доставлен в больницу. Он лишился ноги. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. Мужчина попал под электричку Брест – Барановичи. По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 ноября на станции Оранчицы. 32-летний...
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