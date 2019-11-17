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В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 6 тысяч избирательных участков по всей стране закрылись накануне в 20 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После снятия печатей с урн комиссия извлекла все бюллетени, и начался подсчет голосов. Процедура кропотливая: важно учесть выбор каждого, ведь даже один голос порой может сыграть роль.
Алгоритм такой: посчитанные цифры по участку заносятся в акт. Документ вместе с вновь опечатанными бюллетенями на спецтранспорте в сопровождении милиции доставляют в районную избирательную комиссию. Там голоса суммируют и передают дальше, в комиссию областную. Таким образом, данные со всех уголков страны в итоге стекаются в Центризбирком. Кстати, только в Минске работало свыше 700 избирательных участков.
Сергей Латушкин, председатель участковой избирательной комиссии № 474 Минска:
Необходимо отсортировать все документы, рабочие, те, которые без нарушений, необходимо их реализовать, подсчитать и выдать результат – тот, который будет.
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В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования
Новости Беларуси. Около 6 тысяч избирательных участков по всей стране закрылись накануне в 20 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После снятия...
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