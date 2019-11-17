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Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким же будет новый парламент – седьмого созыва? Выбор сделан.
Политическая кампания подходит к финалу. Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей составила 77,22 %. Предварительные итоги голосования стали известны накануне ночью на конференции во Дворце Республики. Цифры озвучила председатель Центризбиркома – Лидия Ермошина.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Будут постепенно идти от регионов подробные сведения. Мы тогда сообщим, разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого.
Отметим, выборы состоялись по всем округам. А это значит, что законотворческую работу в скором времени начнут 110 избранных депутатов Палаты представителей.
Больше всего избирателей сделало выбор в Могилевской области – свыше 82 %, на втором месте – Витебская и замыкает тройку лидеров Гомельская область.
Отличалась эта парламентская кампания особой активностью. Не обошлось без резонансных случаев, когда главы участковых комиссий жаловались на давление со стороны наблюдателей либо так называемых независимых СМИ. Был инцидент и в одном из белорусских лицеев, где гражданину запретили проходить голосовать с детской коляской. Но инцидент уладили: перед мужчиной извинились.
Еще один курьезный случай – жалоба от наблюдателя, которому не понравилось слишком большое количество избирателей, заслоняющих урну и мешающих следить за процессом.
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Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»
Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким же будет новый парламент – седьмого созыва? Выбор...
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