По данным Центральной избирательной комиссии в парламентских выборах в Беларуси приняло участие 77,22 % избирателей

Источник материала: Радзiма

Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоялись, явка избирателей на участки для голосования по стране составила 77,22 процента, сообщает Центральная избирательная комиссия, при этом в досрочном голосовании приняло участие 35,77 процента избирателей. В Могилёвской области, по данным ЦИК, досрочно проголосовало 39,11 процента, включенных в списки избирателей, всего же в прошедших выборах приняло участие 82,3 процента избирателей области.

На официальном сайте Центризбиркома размещены предварительные сведения о результатах голосования. В частности, по избирательным округам Могилёвской области, согласно предварительным данным, депутатами избраны: Рынейская Ирина Николаевна (Бобруйский-Ленинский № 78), Широкая Вера Владимировна (Бобруйский-Первомайский № 79), Гацко Владимир Владимирович (Бобруйский сельский № 80), Сыранков Сергей Александрович (Быховский № 81), Колеснева Елена Петровна (Горецкий № 82), Азаренко Владимир Николаевич (Кричевский № 83), Марзалюк Игорь Александрович (Могилевский-Ленинский № 84), Здорикова Людмила Евгеньевна (Могилевский-Центральный № 85), Петрашова Ольга Владимировна (Могилевский-Октябрьский № 86), Масейков Александр Анатольевич (Могилевский-Промышленный № 87), Тарасенко Наталья Эдуардовна (Могилевский сельский № 88), Шутова Светлана Александровна (Осиповичский № 89), Ганчук Андрей Александрович (Шкловский № 90).