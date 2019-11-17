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Предварительная явка избирателей на парламентских выборах в Могилёвской области составила 82,3 %

18.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Предварительная явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва в Могилёвской области составила 82,3 %, сообщает mogilev-region.gov.by. Выборы в регионе состоялись по всем 13 округам.

В целом по Беларуси свой голос за того или иного кандидата отдали 77,22 % избирателей.

 
 
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Предварительная явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва в Могилёвской области составила 82,3 %, сообщает mogilev-region.gov.by. Выборы в...
 
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