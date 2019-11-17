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Учебный Як-130, стоящий на вооружении в Беларуси, станет боевым самолетом

18.11.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow 2019, пишет ТАСС.


Як-130 и Ан-26 пролетают над Минском во время репетиции воздушной части парада 28 июня 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«По боевой составляющей у нас главное событие — мы сюда привезли самолет Як-130 <…> Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет», — сказал Слюсарь.

По его словам, на Як-130 можно будет выполнять большое количество задач. Кроме того, его можно приспособить под заказчика и регион применения. «Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать», — уточнил глава ОАК.

В частности, на статической экспозиции Як-130 представлена номенклатура авиационных средств поражения: управляемые ракеты «воздух-воздух», блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, а также подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.

«Его учебная функция также повышена. Этот самолет способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты 4-го, 5-го поколения», — добавил Слюсарь.

Ранее в июне на форуме «Армия-2019» глава «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что компания предлагает корпорации «Иркут» модернизировать машину, в частности установить РЛС, легкое вооружение и другие авиационные средства поражения.

Як-130

Як-130 является учебно-боевым самолетом, разработанным ОКБ Яковлева вместе с компанией Aermacchi. Эта модель была создана для замены самолетов Л-39, ранее использовавшихся для тренировок, первое испытание опытного образца Як-130 состоялось в апреле 1996 года. Самолет обладает системой, позволяющей отрабатывать бой без стрельбы настоящими боеприпасами, наносить условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям, но в случае войны может эффективно справляться с задачами легкого штурмовика.

Ранее на авиасалоне LIMA 2019 зарубежные заказчики оформили контракты на поставку порядка 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Российские машины уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии. Россия, в свою очередь, готова расширять возможности Як-130 в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Як-130 стоит на вооружении в Беларуси. Этот самолет принимал участие в воздушном параде 3 июля.

 
 
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