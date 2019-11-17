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В четверг будет перекрыт жд-переезд за пивзаводом
18.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Тутаринова движение автомобильного транспорта закрывается 21 ноября на период с 5:00 до 17:00.
Осиповичская дистанция пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приносит извинения за причиненные неудобства.
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В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Тутаринова движение автомобильного транспорта закрывается 21 ноября на период с 5:00 до...
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