В Копыльском районе 4 дня ищут сбежавшего пациента психдиспансера

Источник материала: Слуцк Город





Ориентировка Копыльского РОВД, фото предоставлено местным жителем

Копыльский РОВД устанавливает местонахождение инвалида 2-й группы 25-летнего Березовского Николая, который ночью в четверг, 14 ноября, самовольно покинул «Грозовский психоневрологический диспансер» в д. Конюхи Копыльского района.

В Грозово и соседних деревнях на магазинах и остановочных пунктах расклеены ориентировки, однако сбежавший до сих пор не найден.

По неподтверждённой информации, непосредственно перед побегом молодой человек совершил попытку физического насилия в отношении одной из санитарок психдиспансера. Пока персонал был занят оказанием ей помощи, мужчина сбежал.

В Копыльском РОВД сайту SlutskGorod сообщили, что по состоянию на 9:50 понедельника Николай Березовский не найден. Обобщённо в УВД подтвердили и факт нападения на сотрудницу. Уточнить подробности не удалось, поскольку часть личного состава отдела находится на выходном после выборов.

Местные жители сообщают, что к поискам были привлечены солигорские водолазы.





Фото: соцсети

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волос темный, короткий, лоб низкий, глаза карие. Был одет не по сезону: спортивные штаны темного цвета, майка белого цвета, кроссовки светлого цвета.





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