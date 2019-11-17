Мальчик из Бельгии бьёт мировой рекорд. В 9 лет он заканчивает вуз

Источник материала: KYKY

Совсем скоро девятилетний мальчик Лоран Симонс родом из Бельгии побьет мировой рекорд. Он станет самым юным обладателем высшего образования: Лоран учится в Технологическом университете Эйндховена (поступил, когда ему было восемь лет) и этой зимой получит степень бакалавра по специальности электротехника. Об этом сообщает The New York Times‎.

Изначально родители Лорана – Лидия и Александр Симонс – не верили родственникам, которые уверяли, что у их сына «есть дар». Но это подтвердили педагоги вуза, глядя на результаты тестов. IQ мальчика равен 145 баллам, он учится с «аномальной скоростью» и намерен завершить трехлетнюю программу университета за десять месяцев. Если последний проект Симонса-младшего – электронный чип, связанный с мозгом, – удастся, ребенку дадут ученую степень в декабре 2019 года.

Лоран обладает фотографической памятью. Преподаватели называют его «совершенно невероятным» и говорят, что «поглощающая способность» этого студента гораздо выше, чем у его одногруппников, что помогает мальчику осваивать программу в разы быстрее других. При этом вне вуза Лоран похож на всех остальных детей своего возраста: например, играет в видеоигры и занимается плаванием. «Мы не хотим, чтобы он стал слишком серьезным. Он делает все, что ему нравится. Нам [семье Лорана] нужно найти баланс между его детством и талантами», – сказал Александр Симонс.

«В эпоху мгновенной славы» Лоран не остался незамеченным: у него есть профиль в Instagram, где появляются снимки из его повседневной жизни, а также «закулисье» интервью. За обновлениями следят 30 тысяч подписчиков – правда, аккаунт ведут родители мальчика. Способности ребенка также оценили ведущие университеты мира: они приглашают Лорана продолжать обучение, но уже в медицине. Но куда именно поступит Лоран – пока секрет: родители отказываются комментировать выбор сына и объясняют, что это «конфиденциальная информация».