Случайный человек в кино. 10 эпизодов из жизни Эльдара Рязанова

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Попал в кино случайно и «условно»

Будущий знаменитый режиссер поступил во ВГИК почти случайно. Поговорив со сверстником, который собирался поступать в этот вуз, Рязанов решил тоже попытать счастья. «Мое кинематографическое невежество было поистине катастрофическим», — признавался много лет спустя именитый мастер. Несмотря на это, Рязанова приняли, хотя и с оговоркой «условно». Он оказался самым молодым студентом на курсе: Эльдару не исполнилось 17 лет.

Фильм документалиста Рязанова участвовал в Каннском фестивале

Будущий мастер комедии начинал как режиссер-документалист. Его дипломной работой стала картина о студентах «Они учатся в Москве», снятая вместе с сокурсницей Зоей Фоминой. Экзаменационная комиссия признала фильм удачным и рекомендовала выпустить его на большой экран, однако это решение так и осталось на бумаге. В последующие пять лет Эльдар Рязанов работал на Центральной студии документальных фильмов. Он снимал сюжеты для киножурналов «Пионерия», «Советский спорт», «Новости дня». Его авторству также принадлежат несколько документальных картин, в том числе фильм «Остров Сахалин», снятый в 1954 году вместе с Василием Катаняном. В 1955 году картина участвовала в программе короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля.

Я не хотел, меня заставили!

В 1955 году Эльдар Рязанов на студии «Мосфильм» вместе с опытным режиссером Сергеем Гуровым, автором картины «Арена смелых», поставил первый советский широкоэкранный фильм-ревю «Весенние голоса». После этого руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев предложил молодому режиссеру взяться за постановку музыкальной комедии. По признанию самого Рязанова, Пырьев буквально навязал ему работу над «Карнавальной ночью», заставив даже сдать билеты: режиссер планировал отправиться в отпуск.

В «Карнавальной ночи» было больше Пырьева, чем Рязанова

«Карнавальная ночь», которая считается одним из шедевров режиссера Рязанова, по сути, — его совместная работа с Иваном Пырьевым. Рязанов вспоминал, что планировал поставить реалистическую, не только смешную, но и ядовитую ленту, где социальные мотивы — разоблачение Огурцова — играли бы доминирующую роль. Пырьев настоял на жизнерадостном характере картины, в частности, введя на роль Огурцова Игоря Ильинского. В ходе работы над фильмом художественный совет посчитал отснятый материал серым, а работу режиссера — провальной. Рязанову решили дать доделать фильм, поскольку считали, что смена режиссера картину уже не спасет. В итоге «Карнавальная ночь» стала лидером советского кинопроката в 1956 году с общим числом проданных билетов в 48,64 млн штук и вошла в золотой фонд отечественного кино.

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Творческий тандем

Большинство лучших фильмов Эльдара Рязанова создавались в творческом тандеме со сценаристом Эмилем Брагинским. Первой совместной работой Рязанова и Брагинского стала картина «Берегись автомобиля», вышедшая на экраны в 1966 году. Затем последовали «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Последним фильмом, снятым Эльдаром Рязановым по сценарию Эмиля Брагинского, стала картина «Тихие омуты», вышедшая в 2000 году. Режиссер посвятил ее памяти своего верного соавтора: Эмиль Брагинский ушел из жизни в 1998 году.

«Невероятные приключения итальянцев в России» появились благодаря денежному долгу

У одного из самых известных фильмов Рязанова — «Невероятные приключения итальянцев в России» — была весьма интересная история создания. В 1970 году он вместе с Эмилем Брагинским подал заявку сценария в Госкино под рабочим названием «Спагетти по-русски». Поначалу заявке хода не дали, но потом стало известно, что итальянская кинокомпания, возглавляемая продюсером Дино де Лаурентисом, после совместной работы над фильмом «Ватерлоо» задолжала «Мосфильму» деньги. Новый совместный проект должен был обеспечить возврат долга, и сценарию Рязанова и Брагинского дали «зеленый свет». Одна из легенд об этой картине гласит, что самолет якобы действительно сажали на шоссе под Москвой. На самом деле сцена снималась на Ульяновском аэродроме, на взлетно-посадочной полосе которого возвели декорации.

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«Служебный роман» Рязанов снял от огорчения

Фильм «Служебный роман» Эльдар Рязанов стал снимать от огорчения. В 1971 году вместе с Эмилем Брагинским они написали пьесу «Сослуживцы», которая практически сразу была поставлена в Ленинградском театре комедии имени Акимова и в Московском театре имени Маяковского. Впоследствии пьеса была поставлена более чем в 100 театрах на территории Советского Союза и за рубежом. В 1973 году Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ выпустила двухсерийный фильм-спектакль «Сослуживцы», в котором были заняты актёры московского театра им. Маяковского. По мнению Рязанова, телепостановка оказалась крайне неудачной, что и побудило его взяться за съемки фильма. По данным опроса журнала «Советский экран», «Служебный роман» стал лучшей лентой 1978 года, а сыгравшие главные роли Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков были признаны лучшими актерами года.

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Режиссер, а иногда и актер

На счету Эльдара Рязанова более двадцати ролей в кино. Впервые в качестве актера он снялся в картине 1957 года «Цель его жизни», где сыграл летчика. Впоследствии Рязанов стал появляться в небольших ролях в собственных фильмах. Он играл пассажира троллейбуса в картине «Берегись автомобиля», доктора в «Невероятных приключения итальянцев в России», кондитера в «О бедном гусаре замолвите слово», заместителя начальника вокзала в «Вокзале для двоих». Последнюю роль Эльдар Рязанов сыграл в фильме Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение», ставшем сиквелом его знаменитого шедевра. Как и в оригинале, он играл пассажира самолета, которому не дает покоя главный герой.

Роман с телевидением

Вершиной телевизионной карьеры Эльдара Рязанова можно считать работу в качестве ведущего программы «Кинопанорама» с 1979 по 1986 годы. Передача была очень популярной во многом благодаря непринужденной манере Рязанова, который одинаково легко общался и с телезрителями, и с маститыми коллегами, выступавшими в качестве гостей. На «Кинопанораму» с Рязановым даже делали пародии. В 1988 году в отношениях Рязанова с телевидением случился кризис: недовольный предвзятым, по его мнению, отношением со стороны начальников, режиссер опубликовал в журнале «Огонек» статью под названием «Почему я в эпоху гласности ушел с телевидения». Крайне резкий тон выступления стал причиной того, что в течение нескольких лет на ТВ Рязанов не появлялся. Однако в девяностых он выпустил целую серию авторских проектов на различных телеканалах, а с 2007 по 2015 годы на телеканале «Культура» выходила программа «В гостях у Эльдара Рязанова».

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Рязанов ранний и поздний

В творчестве Эльдара Рязанова критики и зрители проводят достаточно четкий водораздел. Последними фильмами, имевшими большой зрительский успех, стали «Жестокий романс» (1984 год) и «Забытая мелодия для флейты» (1987 год). В дальнейшем режиссер снял еще девять картин, однако они и близко не имели той популярности, что была у его лучших лент. Рязанов, который еще с «Карнавальной ночи» тянулся к острой сатире, в условиях полного отсутствия цензуры реализовал свои замыслы. Зритель, однако, посчитал работы позднего Рязанова слишком мрачными и жесткими. Главной творческой неудачей можно считать фильм-мюзикл «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя», вышедший на телеэкраны 1 января 2007 года. Рейтинг картины на IMDb составляет 2,8 по десятибалльной шкале. Для сравнения: рейтинг оригинальной «Карнавальной ночи» составляет 7,9. Последним фильмом Эльдара Рязанова стала лента «Андерсен. Жизнь без любви», снятая в 2006 году.