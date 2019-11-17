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Сюрприз посреди трассы: в России сняли на видео столб в центре проезжей части

18.11.2019 11:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Владимирской области России автомобилист снял на видео странную дорогу. Необычность ее заключается в том, что прямо посреди проезжей части стоит столб! Местные власти в курсе проблемы и обещают, что в ближайшее время препятствие исчезнет.

 
 
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