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Сюрприз посреди трассы: в России сняли на видео столб в центре проезжей части
Источник материала: Tut.by
Во Владимирской области России автомобилист снял на видео странную дорогу. Необычность ее заключается в том, что прямо посреди проезжей части стоит столб! Местные власти в курсе проблемы и обещают, что в ближайшее время препятствие исчезнет.
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Местные власти в курсе проблемы.
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