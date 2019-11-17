Сюрприз посреди трассы: в России сняли на видео столб в центре проезжей части

Источник материала: Tut.by

Во Владимирской области России автомобилист снял на видео странную дорогу. Необычность ее заключается в том, что прямо посреди проезжей части стоит столб! Местные власти в курсе проблемы и обещают, что в ближайшее время препятствие исчезнет.