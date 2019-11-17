Сразу несколько банков предупреждает о мошенничестве по телефону: что делать?

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Что происходит?

О том, что резко возросло число попыток по телефону и через соцсети узнать у клиентов банков информацию о карточках и счетах, сообщили сразу несколько банков.

«Предупреждаем вас о том, что в настоящее время мошенники, представляясь сотрудниками банков, звонят клиентам и просят предоставить паспортные данные (в том числе девичью фамилию матери, коды из SMS-сообщений и т.д.), реквизиты карточек, пароли» – пишет Банк ВТБ (Беларусь).