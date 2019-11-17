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Сразу несколько банков предупреждает о мошенничестве по телефону: что делать?
Источник материала: Myfin
Что происходит?
О том, что резко возросло число попыток по телефону и через соцсети узнать у клиентов банков информацию о карточках и счетах, сообщили сразу несколько банков.
«Предупреждаем вас о том, что в настоящее время мошенники, представляясь сотрудниками банков, звонят клиентам и просят предоставить паспортные данные (в том числе девичью фамилию матери, коды из SMS-сообщений и т.д.), реквизиты карточек, пароли» – пишет Банк ВТБ (Беларусь).
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Что происходит? О том, что резко возросло число попыток по телефону и через соцсети узнать у...
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