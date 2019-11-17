«Представьте, в твои 18 на тебя смотрят 15 тысяч болельщиков». История игрока хоккейного «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Павел Денисов из Гомеля попал в хоккей в 4 года. Это не было его заветной мечтой, просто воспитательница детского сада однажды посоветовала родителям мальчика отвести его в секцию по хоккею. И сегодня Павлу всего 18 лет, а он уже играет в защите хоккейного «Динамо» под пристальными взглядами тысяч болельщиков. В будущем спортсмен мечтает попасть в НХЛ и верит, что ему это под силу. Мы продолжаем проект «Быть восемнадцатилетним» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства их сверстников.