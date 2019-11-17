Имейте ввиду: вместо электричек от Жданович до Ратомки будут возить автобусы

Поезда региональных линий экономкласса и городских линий отправлением со станции Минск-Пассажирский в период производства работ будут следовать до станции Ждановичи и обратно.





Перевозка пассажиров с/на поезда региональных линий экономкласса между станциями Ждановичи и Ратомка будет осуществляться автобусами с остановкой по требованию на существующей автобусной остановке "Минское Море".





Проезд в автобусах будет осуществляться по железнодорожным билетам.







