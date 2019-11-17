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Имейте ввиду: вместо электричек от Жданович до Ратомки будут возить автобусы

18.11.2019 11:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с ремонтом железнодорожного моста между станциями Ждановичи и Ратомка 18-22 ноября и 25-28 ноября сквозное движение поездов городских и региональных линий экономкласса с 9:00 до 17:00 и после 22:00 осуществляться не будет

Поезда региональных линий экономкласса и городских линий отправлением со станции Минск-Пассажирский в период производства работ будут следовать до станции Ждановичи и обратно. 

Перевозка пассажиров с/на поезда региональных линий экономкласса между станциями Ждановичи и Ратомка будет осуществляться автобусами с остановкой по требованию на существующей автобусной остановке "Минское Море". 

Проезд в автобусах будет осуществляться по железнодорожным билетам.


Также на период закрытия движения поездов на участке от станции Ждановичи до станции Ратомка интервал движения автобусов по маршруту № 499-ТК "Минск (ул. Бобруйская) - Заславль" будет сокращен до 10-11 минут.
 
Теги: Минск
 
 
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В связи с ремонтом железнодорожного моста между станциями Ждановичи и Ратомка 18-22 ноября и 25-28 ноября сквозное движение поездов городских и региональных линий...
 
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