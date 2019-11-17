"Крик души": айтишница впервые наблюдала за выборами и расплакалась от отчаяния

В день голосования она насчитала всего 300 избирателей на участке, а комиссия заявила, что только за одного только Геннадия Давыдько проголосовало 350 человек.





Фейсбуке . Девушка вышла с участка и высказала всё, что думает. Свой крик души она опубликовала в









"Объявили фальсифицированные результаты. Меня сорвало. Не знаю, что со мной дальше сделают.... но поддержите меня, пожалуйста.... это был крик за всех нас...", - написала Анна