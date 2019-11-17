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"Крик души": айтишница впервые наблюдала за выборами и расплакалась от отчаяния
Источник материала: Партизан
Минчанка Анна Толчикова впервые решила стать наблюдателем.
В день голосования она насчитала всего 300 избирателей на участке, а комиссия заявила, что только за одного только Геннадия Давыдько проголосовало 350 человек.
Девушка вышла с участка и высказала всё, что думает. Свой крик души она опубликовала в
"Объявили фальсифицированные результаты. Меня сорвало. Не знаю, что со мной дальше сделают.... но поддержите меня, пожалуйста.... это был крик за всех нас...", - написала Анна
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Минчанка Анна Толчикова впервые решила стать наблюдателем.
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