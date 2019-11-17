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Пинские школьники посетили бывшую Запольскую усадьбу

18.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Не такой уж простой вопрос для учителей: чем занять детей в шестой школьный день? Да так, чтобы он оказался новым и познавательным. Все уже в деле: спортивные праздники, кружки по интересам, посещения музеев и автобусные экскурсии…




Недавно в гимназии № 2, где хорошо поставлена духовно-просветительская работа, в планы шестого дня включили тему малой родины. Начали с того, что акцентировапли внимание детей на том, что интересное находится поблизости. Живем рядом, а не видили, не знаем. И в один из золотых субботних денечков, которые подарила нам нынешняя осень, ребята 6-го «В» с классным руководителем Натальей Иосифовной Севериной совершили пеший поход в бывшую Запольскую усадьбу. Там их встретил старый парк и словно появившийся из сказки дом с белыми портиками тосканского ордена и фигурной вальмовой крышей. Гимназисты услышали историю этого места. Оно особенное.




Здесь, среди аллей, когда теперешние дубы-великаны были маленькими, Матеуш Бутримович давал вечерний бал в честь визита короля Станислава Понятовского и представил планы по хозяйственному преобразованию Полесья. Заполье связано с пинскими Вишневецкими, Скирмунтами, Любецкими, Бройль-Пляттерами… Но сам дом не такой древний, как выглядит, - через несколько лет исполнится сто лет со времени его постройки. Но, как положено, «графские развалины» имеют свою тайну. В импровизированной квест-игре ребята (на снимке) разыскали камни с выбитыми на них фрагментами текста - загадка для краеведов и хороший повод для создания легенд.




Уж до чего красиво в старом осеннем парке! И таких нетуристических мест на Пинщине немало.




На обратном пути юные пинчане посетили памятный знак на месте партизанского боя. Кстати, этот монумент установлен 60лет тому назад именно там, где сражались защитники Пинска 4 июля 1941 года. Теперь же почему-то возлагают венки памяти народным мстителям на произвольно выбранном месте у авторазвязки за Посеничами.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Не такой уж простой вопрос для учителей: чем занять детей в шестой школьный день? Да так, чтобы он оказался новым и познавательным. Все уже в деле: спортивные...
 
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