Двойной наезд на пенсионера под Бобруйском: пешеход погиб, один из водителей скрылся

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб в результате двойного наезда в Бобруйском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 17 ноября, около 18.55, на 176-м километре трассы М5 Минск — Гомель. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал в сторону столицы и сбил 83-летнего пешехода, который шел с тележкой в попутном направлении. После этого лежащего мужчину переехал BMW под управлением 31-летнего минчанина.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.