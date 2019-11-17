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Двойной наезд на пенсионера под Бобруйском: пешеход погиб, один из водителей скрылся

18.11.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб в результате двойного наезда в Бобруйском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 17 ноября, около 18.55, на 176-м километре трассы М5 Минск — Гомель. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал в сторону столицы и сбил 83-летнего пешехода, который шел с тележкой в попутном направлении. После этого лежащего мужчину переехал BMW под управлением 31-летнего минчанина.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Происшествие случилось 17 ноября, около 18.55, на 176-м километре трассы М5 Минск - Гомель.
 
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