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Двойной наезд на пенсионера под Бобруйском: пешеход погиб, один из водителей скрылся
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб в результате двойного наезда в Бобруйском районе. Об этом
Происшествие случилось 17 ноября, около 18.55, на 176-м километре трассы М5 Минск — Гомель. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал в сторону столицы и сбил 83-летнего пешехода, который шел с тележкой в попутном направлении. После этого лежащего мужчину переехал BMW под управлением 31-летнего минчанина.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 17 ноября, около 18.55, на 176-м километре трассы М5 Минск - Гомель.
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