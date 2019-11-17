В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов

На минувшей неделе в Ганцевичах прошли выборы в молодежный парламент при Ганцевичском районном Совете депутатов. В состав молодежного парламента вошли 25 кандидатов, которые
будут представлять интересы молодежи Ганцевщины.
Как проходили выборы в молодежный парламент
при Ганцевичском районном Совете депутатов ? Смотрите фоторепортаж
Итоги голосования подвели 16 ноября.
Со списком депутатов молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов можно ознакомиться
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