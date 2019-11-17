В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На минувшей неделе в Ганцевичах прошли выборы в молодежный парламент при Ганцевичском районном Совете депутатов. В состав молодежного парламента вошли 25 кандидатов, которые

будут представлять интересы молодежи Ганцевщины.

Как проходили выборы в молодежный парламент

при Ганцевичском районном Совете депутатов ? Смотрите фоторепортаж









































































Итоги голосования подвели 16 ноября.





















Со списком депутатов молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов можно ознакомиться здесь .

(Visited 14 times, 14 visits today)