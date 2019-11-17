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В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов

18.11.2019 10:58 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На минувшей неделе в Ганцевичах прошли выборы в молодежный парламент при Ганцевичском районном Совете депутатов. В состав молодежного парламента вошли 25 кандидатов, которые
будут представлять интересы молодежи Ганцевщины.

Как проходили выборы в молодежный парламент
при Ганцевичском районном Совете депутатов ? Смотрите фоторепортаж

В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов

Итоги голосования подвели 16 ноября.

В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов
В Ганцевичах подвели итоги выборов кандидатов в депутаты молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов

Со списком депутатов молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов можно ознакомиться здесь.


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На минувшей неделе в Ганцевичах прошли выборы в молодежный парламент при Ганцевичском районном Совете депутатов. В состав молодежного парламента вошли
 
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