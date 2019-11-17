Лукашенко: Беларусь стремится к расширению диалога с Оманом на принципах доверия и взаимопонимания

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению межгосударственного диалога с Султанатом Омана на принципах доверия и взаимопонимания.

«Убежден, что активизация белорусско-оманского сотрудничества в разных отраслях принесет пользу жителям обеих стран», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Кабусу бен Саиду крепкого здоровья и осуществления планов, а народу Омана — мира и благополучия.

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