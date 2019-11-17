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Лукашенко: Беларусь стремится к расширению диалога с Оманом на принципах доверия и взаимопонимания
18.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению межгосударственного диалога с Султанатом Омана на принципах доверия и взаимопонимания.
«Убежден, что активизация белорусско-оманского сотрудничества в разных отраслях принесет пользу жителям обеих стран», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Кабусу бен Саиду крепкого здоровья и осуществления планов, а народу Омана — мира и благополучия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем. Об этом БЕЛТА...
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