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Лукашенко: Беларусь стремится к расширению диалога с Оманом на принципах доверия и взаимопонимания

18.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению межгосударственного диалога с Султанатом Омана на принципах доверия и взаимопонимания.

«Убежден, что активизация белорусско-оманского сотрудничества в разных отраслях принесет пользу жителям обеих стран», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Кабусу бен Саиду крепкого здоровья и осуществления планов, а народу Омана — мира и благополучия.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем. Об этом БЕЛТА...
 
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