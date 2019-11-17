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Кристина Асмус наконец-то рассказала, почему не носит обручальное кольцо

18.11.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кристина Асмус в программе «Ты не поверишь!» наконец-то рассказала, почему не носит обручальное кольцо. Актриса призналась, что украшение у неё украли, причем произошло это уже давно: «Однажды я оставила кольцо свое, и его украли». Об этом пишет 7days.ru.

Асмус решила не тратить силы на поиск украшения или на покупку нового идентичного. Она уверена, что и без него все и так знают, что она давно замужем за Гариком Харламовым. Он, кстати, в знак поддержки жены тоже не носит обручальное кольцо.

Ранее СМИ связали отсутствие колец на пальцах Кристины и Гарика с семейным кризисом. О нем начали говорить в сентябре, а скандал, связанный с выходом киноленты «Текст», только больше подогрел слухи о грядущем разводе.

Кристина сейчас действительно переживает трудный период, связанный с травлей из-за съемки в очень откровенной сцене фильма. Актриса начала получать реальные угрозы от моралистов, почитавших участие Асмус в горячей постельной сцене чем-то из ряда вон выходящим. Недавно она расплакалась, вспоминая этот эпизод фильма, и сказала, что 
больше повторять подобное не будет.

 
 
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