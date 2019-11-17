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Правоохранительные органы начали расследование странного хоккейного матча в чемпионате Беларуси
Источник материала: Tut.by
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» в белорусской Экстралиге. Об этом сообщает официальный
«Запланированное на 18 ноября заседание Дисциплинарного комитета ФХБ не состоится в силу активной фазы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча между командами „Динамо-Молодечно“ и „Могилев“, состоявшегося 12 ноября. ФХБ тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств „странного“ матча и вынесения по нему максимально объективной и исчерпывающей правовой оценки», — говорится в заявлении ФХБ.
Напомним, что
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Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» в белорусской Экстралиге. Об этом сообщает...
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