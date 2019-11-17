Правоохранительные органы начали расследование странного хоккейного матча в чемпионате Беларуси

Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» в белорусской Экстралиге. Об этом сообщает официальный сайт федерации хоккея .



Фрагмент матча «Могилев» — «Динамо-Молодечно», Tribuna.com

«Запланированное на 18 ноября заседание Дисциплинарного комитета ФХБ не состоится в силу активной фазы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча между командами „Динамо-Молодечно“ и „Могилев“, состоявшегося 12 ноября. ФХБ тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств „странного“ матча и вынесения по нему максимально объективной и исчерпывающей правовой оценки», — говорится в заявлении ФХБ.

Напомним, что этот матч вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров (коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой - с 7.10 до 1.68), а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6.