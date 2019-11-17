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Архитектуру старого Бреста представили на художественной выставке в крепости

18.11.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В художественном музее Брестской крепости открыли выставку «Брест-над-Бугом». Городской пейзаж», посвящённую тысячелетию города.

Архитектуру старого Бреста представили на художественной выставке в крепости

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Инициатор проекта – генконсульство Польши в Бресте, а организатор — старший преподаватель БрГУ и руководитель объединения «Вытокі творчасці» Марина Марчук.

Брест черно-белый и цветной представлен в 36 работах двадцатью членами «Вытокаў творчасці», студентами, преподавателями и выпускниками психолого-педагогического факультета вуза. Выставку проводят по итогам городских пленэров, которые проходили этим летом в Бресте. «Художники собирались небольшими группами, прогуливались по улицам города, пытаясь проникнуть в атмосферу современного Бреста, и тем местам, которые и сейчас определяют его характер, — сказала на открытии Марина Марчук.

Архитектуру старого Бреста представили на художественной выставке в крепости


Мастера кисти обратили внимание на архитектуру города конца XIX – начала XX века, выделяются застройки улиц Леваневского, Мицкевича и Карла Маркса. Важное место в наследии занимают здания, построенные в межвоенный период, когда формировался архитектурный стиль и тип структуры города.

В экспозиции представлены фотоэтюды, живопись и графика Алексея ПогожеваОльги и Игоря РоманчуковАнатолия МелиховцаВладимира ЛябукаНатальи ЗаяцОлега Малейко и других авторов. Работы выполнены акварелью, маслом, гуашью и карандашом.

Собравшиеся смогли насладиться Брестом в разное время года, увидеть «Улицу Ленина», «Старый город», «Дворик детства», «Улицу Карла Маркса», «Изумрудный дом на Леваневского», «Коммунистическую-24»…

Каждая представленная работа — это особый и неповторимый Брест. Все они наполнены солнцем, чувствуется нежность, теплота и любовь к родному городу. На выставке Ольга Данилюк поделилась: «Я рада быть частью своей души, своей работы в этой экспозиции. Родилась в Жабинке, но большую часть сознательной жизни провела в Бресте. Здесь состоялась как художник, родился мой ребенок, это второй родной мой город. И я не могла пройти мимо такого большого события, как тысячелетие Бреста. Моя работа отображает улицу Леваневского. Также люблю я новый и старый город, осенний и зимний, люблю за людей, которые в нём живут…»

Художники смогли запечатлеть часть истории Бреста, что ценно для нового поколения. Генконсул Польши в Бресте Пётр Козакевич по этому поводу сказал: «Каждый день мы проходим по улицам, мимо этих зданий и до того свыклись с их существованием, что не замечаем, сколько глубины и значимости в них. Спасибо художникам, они показывают своими глазами, своим восприятием нам Брест. Их работы — это часть истории города, которая пишется уже сейчас».

 
Теги: Брест
 
 
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  В художественном музее Брестской крепости открыли выставку «Брест-над-Бугом». Городской пейзаж», посвящённую тысячелетию города. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК...
 
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