Новую школу начинают строить в Барановичах. Фотофакт

Источник материала: Виртуальный Брест

С 18 ноября строители приступили к подготовке территории для будущего учебного заведения в Боровках.





Фото: Радужная Кошка

Школа появится на улице Скорины.

К строительным работам приступят в этом году, нормативный срок завершения строительства школы – 2021 год, сообщил Intex-press Дмитрий Тихно, заместитель председателя Барановичского горисполкома.

Финансирование строительства учебного заведения будет осуществляться из областного бюджета.





Фото: Радужная Кошка

Как сообщалось ранее, здание школы будет четырехэтажным. Учебное заведение будет рассчитано на 1020 учеников.

В сентябре этого года в Боровках открыли детский сад – второе дошкольное учреждение в самом молодом микрорайоне Барановичей.