ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новую школу начинают строить в Барановичах. Фотофакт

18.11.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 18 ноября строители приступили к подготовке территории для будущего учебного заведения в Боровках.

Новую школу начинают строить в Барановичах. Фотофакт

Фото: Радужная Кошка

Школа появится на улице Скорины.

К строительным работам приступят в этом году, нормативный срок завершения строительства школы – 2021 год, сообщил Intex-press Дмитрий Тихно, заместитель председателя Барановичского горисполкома.

Финансирование строительства учебного заведения будет осуществляться из областного бюджета.

Новую школу начинают строить в Барановичах. Фотофакт

Фото: Радужная Кошка

Как сообщалось ранее, здание школы будет четырехэтажным. Учебное заведение будет рассчитано на 1020 учеников.

В сентябре этого года в Боровках открыли детский сад – второе дошкольное учреждение в самом молодом микрорайоне Барановичей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 18 ноября строители приступили к подготовке территории для будущего учебного заведения в Боровках. Фото: Радужная Кошка Школа появится на улице Скорины. К...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика