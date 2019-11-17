|
Новую школу начинают строить в Барановичах. Фотофакт
18.11.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 18 ноября строители приступили к подготовке территории для будущего учебного заведения в Боровках.
Фото: Радужная Кошка
Школа появится на улице Скорины.
К строительным работам приступят в этом году, нормативный срок завершения строительства школы – 2021 год, сообщил Intex-press Дмитрий Тихно, заместитель председателя Барановичского горисполкома.
Финансирование строительства учебного заведения будет осуществляться из областного бюджета.
Фото: Радужная Кошка
Как
В сентябре этого года в Боровках
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 18 ноября строители приступили к подготовке территории для будущего учебного заведения в Боровках. Фото: Радужная Кошка Школа появится на улице Скорины. К...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)