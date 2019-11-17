Пинск - единственный город в Беларуси, в котором не убивают отловленных животных

Источник материала: Виртуальный Брест

Но скоро всё может измениться, и собак и кошек опять начнут «усыплять».





Волонтёры организации «Преданность другу» пытаются помочь бездомышам

Прогрессивное решение местной власти

В 2018 году в ответ на инициативу местных защитников животных Пинский горисполком принял постановление № 884 «О некоторых мерах по упорядочению содержания домашних и отлова безнадзорных собак и кошек на территории города Пинска».

Согласно этому документу, в Пинске отменялась эвтаназия отловленных животных, а Пинский ЖКХ обязали для невостребованных собак и кошек искать новых владельцев, информируя население, в том числе и через СМИ.

Оказалось, что такай случай был единственный в Беларуси. Обычно отловленных на улицах бесхозных животных, которых не забрали из отлова, усыпляют в течение 5 суток. До 2018 года такое практиковалось и в столице Полесья.





Собакам из отлова пытаются найти хозяев

Волонтёры помогали содержать отловленных собак и кошек

Опекали находящихся в отлове котов и собак волонтёры из организации «Преданность другу». С ноября 2018 года волонтёры построили 11 уличных вольеров, отремонтировали помещения отлова, приобрели мебель и электрооборудование. Зоозащитники проводили работу по уходу за животными, их социализации и поиску хозяев для них.

За счёт пожертвований неравнодушных граждан полностью оплачивается лечение, анти-паразитарная обработка, вакцинирование, стерилизация отловленных собак и кошек. За 10 месяцев 2019 года на эти цели израсходовано около 24.000 белорусских рублей. За это время было пристроено в новые семьи более 100 животных.

Пинск фактически стал примером для всей Беларуси в области гуманного и цивилизованного отношения к бездомным животным.





На акции по раздаче бездомышей

Убийства могут начаться снова

Однако в 2020 году в бюджете города могут не найти финансирование на содержание животных в пункте передержки Пинского ЖКХ. Поэтому Постановление могут отменить и вернуться к практике эвтаназии отловленных собак и кошек.





Бездомыши всегда добродушные

Обращение к властям

Неравнодушные горожане составили петицию к местным властям, в которой просят профинансировать расходы по содержанию животных в Пункте передержки ЖКХ на 2020 год (в размере 10% от запланированных 1,5 млн. рублей расходов на спорт).

Также в петиции предлагается развернуть широкую информационную кампанию в городе о животных, находящихся в Пункте передержки, о пользе стерилизации и о положительных примерах обустройства бездомышей у новых хозяев.

Предлагается также предусмотреть льготы по налогообложению для граждан, взявших на содержание кошек или собак из Пункта передержки ЖКХ или бездомных собак и кошек при наличии подтверждающего документа зоозащитной организации.





Кроме того, активисты предлагают принимать стимулирующие меры для стерилизации домашних животных, например, используя различные ставки налогообложения.

И, как прогрессивный шаг, предлагается зарегистрированных домашних животных обязательно чипировать. По мнению зоозащитников, владельцев чипированных питомцев будет проще контролировать и штрафовать при несоблюдении ими норм гигиены и других нарушениях.

Присоединиться к подписанию петиции можно здесь .