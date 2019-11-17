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Осталось только подписать. ЕС утвердил решение о подписании визового договора с Беларусью

18.11.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Об этом свидетельствует текст постановления Совета Евросоюза, опубликованный в Официальном журнале ЕС.

Осталось только подписать. ЕС утвердил решение о подписании визового договора с Беларусью

«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — говорится в документе.

В нем также указано, что «настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение».

Принятие Советом ЕС решения о подписании документа было предпоследним этапом — теперь ожидается только подписание соглашения всеми сторонами.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Напомним, сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.

Ранее ожидалось, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Но визит отложили из-за «определенных накладок».

 
Теги: Минск
 
 
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