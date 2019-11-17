В Брестской области усилили контроль за семейными агрессорами

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники органов прокуратуры Брестской области проверили исполнение законодательства о предупреждении насилия в семьях, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры .





В надзорном органе констатировали, что в 2018-2019 годах результативность работы по выявлению фактов насилия в семьях повысилась. "Агрессоров стали чаще привлекать к административной ответственности по ч.2 ст.9.1 (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания) КоАП. Нарушители попадают в зону пристального внимания милиции, прокуратуры , соцслужб, учреждений образования и здравоохранения. В результате количество подобных преступлений в регионе в январе-сентябре уменьшилось на 16%", - отметили в областной прокуратуре .

Важную роль в этом вопросе сыграли кризисные комнаты, где жертвы насилия могут быть изолированы от угроз. За девять месяцев такими услугами в Брестской области воспользовались 62 человека, в том числе 30 детей (за аналогичный период 2018 года - 36 человек, из них 17 детей). Прокуратура предложила дополнительные меры по повышению доступности кризисных комнат. Также субъектам профилактики рекомендовано в случае выявления факта насилия в семье с детьми незамедлительно информировать об этом органы опеки и попечительства. Склонные к агрессии граждане в первоочередном порядке должны будут пройти медицинское освидетельствование для решения вопроса о направлении в лечебно-трудовой профилакторий. Также для таких людей предлагается проводить групповые профилактические мероприятия.

По результатам проверки прокуроры подготовили 25 актов реагирования. После их рассмотрения двое детей признаны нуждающимися в государственной защите и изъяты из семей, еще пятеро - находящимися в социально опасном положении.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы профилактики насилия в семье находятся на особом контроле прокуратуры.