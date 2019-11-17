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В Брестской области усилили контроль за семейными агрессорами
18.11.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники органов
В надзорном органе констатировали, что в 2018-2019 годах результативность работы по выявлению фактов насилия в семьях повысилась. "Агрессоров стали чаще привлекать к административной ответственности по ч.2 ст.9.1 (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания) КоАП. Нарушители попадают в зону пристального внимания милиции,
Важную роль в этом вопросе сыграли кризисные комнаты, где жертвы насилия могут быть изолированы от угроз. За девять месяцев такими услугами в Брестской области воспользовались 62 человека, в том числе 30 детей (за аналогичный период 2018 года - 36 человек, из них 17 детей).
По результатам проверки прокуроры подготовили 25 актов реагирования. После их рассмотрения двое детей признаны нуждающимися в государственной защите и изъяты из семей, еще пятеро - находящимися в социально опасном положении.
В ведомстве подчеркнули, что вопросы профилактики насилия в семье находятся на особом контроле прокуратуры.
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Сотрудники органов прокуратуры Брестской области проверили исполнение законодательства о предупреждении насилия в семьях, в которых воспитываются...
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