ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ НА МИНСК

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30 ноября в Минске состоится форум науки и бизнеса “ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ”. В течение 7 часов, более девяти спикеров простыми словами расскажут про генетику, технологии Big Data и VR, обучение будущего, питание, медицину. А еще обсудят то, как сильно технологии смогут изменить наш мир в скором времени. Также организаторы готовят для вас VR-аттракционы, шоу-программу, инновационные фотозоны, много классного общения и подарки.