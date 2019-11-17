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ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ НА МИНСК

18.11.2019 12:47 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 
 
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30 ноября в Минске состоится форум науки и бизнеса “ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ”. В течение 7 часов, более девяти спикеров простыми словами расскажут про генетику, технологии Big Data и VR, обучение будущего, питание, медицину. А еще обсудят то, как сильно технологии смогут изменить наш мир в скором времени. Также организаторы готовят для вас VR-аттракционы, шоу-программу, инновационные фотозоны, много классного общения и подарки.
 
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