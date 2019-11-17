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Появилась новая карта зон Беларуси, в которых ваш беспилотник могут сбить
Источник материала: Tut.by
На Национальном правовом портале Беларуси наконец
Где именно можно сбивать дроны, можно увидеть на публичной кадастровой карте. Если вы любитель запускать дроны, рекомендуем сверяться с ней. Для этого достаточно перейти по
Координаты запретных для беспилотников зон теперь записываются в формате «градусы и десятичные минуты» в отличие от более ранней системы «градусы, минуты и секунды широты и долготы». Теперь вводить координаты в Google Maps намного проще.
По словам начальника управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Германа Александрова, расширение зон, запрещенных для использования дронов, связано с
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Их количество выросло почти в четыре раза.
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