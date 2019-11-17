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Появилась новая карта зон Беларуси, в которых ваш беспилотник могут сбить

18.11.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале Беларуси наконец опубликовали официально постановление Минобороны, касающееся запретных мест для беспилотников. Согласно ему, количество зон, где ваш дрон могут сбить, выросло с 80 до 318 — почти в четыре раза.


Скриншот с сайта map.nca.by/

Где именно можно сбивать дроны, можно увидеть на публичной кадастровой карте. Если вы любитель запускать дроны, рекомендуем сверяться с ней. Для этого достаточно перейти по ссылке и выбрать на панели справа пункт «Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные».

Координаты запретных для беспилотников зон теперь записываются в формате «градусы и десятичные минуты» в отличие от более ранней системы «градусы, минуты и секунды широты и долготы». Теперь вводить координаты в Google Maps намного проще.

По словам начальника управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Германа Александрова, расширение зон, запрещенных для использования дронов, связано с вопросами безопасности.

 
 
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