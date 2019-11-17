В дни осенних каникул 40 представителей школ из Беларуси, Украины и Молдовы собрались на форум-диалог «Сельская школа, школьный сад и деревня в эпоху глобализации», который состоялся на базе образовательного центра «Экология

и здоровье» ОО «Зеленый крест», расположенном в д.Крюковщина Смолевичского района.

В течение трех дней участники успели обсудить вызовы, с которыми сталкиваются сельские территории на постсоветском пространстве в XXI веке, определить актуальные и эффективные направления образования сельской молодежи в данной ситуации и подвести итоги I I открытого конкурса «Пришкольный участок как образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий».

Первый – дискуссионный – день начался по традиции с приветствий. Руководитель команды поддержки программы EU4Youth Андрий Павлович в своем приветственном слове обозначил вызовы нынешнего времени в работе с молодежью и немного рассказал о программах Европейского союза, направленных на даную целевую группу. В частности, он обозначил общие задачи программы EU4Youth, описал возможности программ образовательного обмена и стажировок, таких как Erasmus+ и Salto. Владимир Шевцов, руководитель проекта «EU4Youth: «Школьный сад» для развития сельскохозяйственного предпринимательства», в рамках которого проводился форум-диалог, напомнил собравшимся о задачах проекта, познакомил с результатами первого года и обозначил основные вопросы форума.





После непродолжительного вступления настало время знакомства и дискуссий. Во время небольшого упражнения «Ретроспектива» приглашенные фасилитаторы Медея Ахвледиани и Надежда Адамович предложили участникам разбиться на группы, чтобы в краткосрочной неформальной дискуссии узнать, кто из участников чем занимается, какие у них общие интересы, что их объединяет в стремлениях, деятельности и планах. Так как многие участники уже были знакомы, разбивать лед не пришлось, все сразу включились в работу и всего за 8 минут создали небольшие презентации, из которых стало понятно, что всех участников объединяет любовь к их малой родине, стремление сделать жизнь на селе привлекательной и вернуть молодежь в деревню.

Воодушевленные тимбилдингом участники продолжили групповые дискуссии. В формате «Мирового кафе», разделившись на группы, представители школ обсудили следующие вопросы: что деревня может предложить городу и чем конкретно привлечь горожан, какие профессии, виды работ и услуг нужно развивать сегодня в деревне, что может дать пришкольный участок педагогам и школьникам. В дискуссиях родилось множество идей, но главная – это обратиться к интересам самих сельских школьников и молодежи, показав им опыт развития агроэкотуризма, ремесел, органического сельского хозяйства, возможности продвижения и маркетинга, внедрения it-технологий, а также взаимодействия в местном сообществе.

Второй день форума-диалога стал для белорусских участников своеобразным испытанием. Представители 28 школ поделились результатами работы на своих пришкольных участках в сельскохозяйственном сезоне 2019 года и приняли участие в очном туре ІІ конкурса среди пришкольных участков Витебской, Гомельской и Минской областей. Жюри оценивало не только уровень разработанности участка, но и степень вовлеченности ребят в работу на нем – исследовательскую, производственную, предпринимательскую. На суд жюри были вынесены и школьные бизнес-идеи, как уже реализуемые, так и планируемые. Поздно вечером жюри подвело итоги конкурса, а результаты были объявлены на следующий день. Надо отметить, что по результатам финального очного тура дипломом III степени было награждено ГУО «Будаговский УПК детский сад — средняя школа».

Но прежде чем получать награды, участники обсудили еще одну важную тему – развитие пришкольных участков в контексте кооперации сельских школ. Базой для разговора стала инициатива «Арбуз и его друзья», реализованная этим летом в Гомельской области. Участники форума познакомились с результатами сетевого эксперимента «Сортоизучение арбуза» и опытом совместного маркетинга во время праздника «День Арбуза и его друзей», а также узнали о планах сотрудничества в проведении экспериментов с выращиванием лука и чеснока на базе сельских школ Минской, Витебской и Гомельской областей. Гости из Украины и Молдовы поделились своими впечатлениями от двухневной работы и поблагодарили коллег за возможность обменяться опытом, новыми знаниями и идеями.

Участники разъезжались воодушевленные и наполненные энтузиазмом на новые свершения и достижения. Итогом же форума стало более тесное объединение школ участников. Теперь школы думают не только о своем развитии, но и о вариантах взаимодействия и совместной реализации своих задумок в области агротуризма, ремесленничества, маркетинга и, конечно, вовлечения в этот процесс молодежи и школьников.

Корр. «КС».

Фото из архива образовательного центра «Экология и здоровье».