«Хрустальный мяч-2019»: «Смолевичи» – чемпион!

Недавно закончилась полугодовая эпопея, испытание, проверка и напряжение всех сил для юных футболистов — турнир по футболу для детей «Хрустальный мяч — 2019». В нем приняли участие учащиеся Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Смолевичского райисполкома и стали победителями в своей возрастной категории U9.

Команда «Смолевичи — 2010» начали соревновательный год в апреле под руководством опытного тренера, директора СДЮШОР Андрея Евгеньевича Сороки. С сентября команда находится в составе футбольного клуба «Смолевичи», в ноябре у ребят появился новый тренер — Роман Юрьевич Лазерко. Но «Хрустальный мяч — 2019» они завершали под руководством Андрея Сороки.

Для юных футболистов этот турнир — как полноценный футбольный сезон для взрослых спортсменов. В возрастной группе до девяти лет выступали восемь команд.

Футболисты команды «Смолевичи — 2010» заявились на турнир для проверки себя.





— Наша команда регулярно участвует в схожих соревнованиях, даже организовывала их. Но в первый раз для нас такое мероприятие стало настолько обширным, действительно похожим на футбольный сезон, которые проводят профессиональные футболисты, — рассказал Андрей Евгеньевич. — Всем хотелось посмотреть, на каком же уровне играют ребята. И они не разочаровали: 14 встреч, 11 побед, 2 ничьи и всего лишь одно поражение!

Отчасти, такой итоговый результат не был для юных футболистов сюрпризом: целый год, начиная с 27 октября прошлого года (первая победа команды), «Смолевичи — 2010» радуют болельщиков отличными результатами. Ведь в детском футболе ничейный результат — большая редкость, и лишь на турнире наши спортсмены впервые в игровой практике с ним столкнулись.

Места в таблице мало отражают реальные результаты и перспективы команд: всегда есть элемент морально-волевых качеств, воспитанных в коллективе, элемент удачи. Поэтому цифры в таблице — это ориентир, который позволит тренеру каждой команды понять, как она играет сейчас, и на что ее стоит нацеливать в дальнейшем, что прорабатывать.

— Каждый пытался собрать воедино все хорошее, присущее футболу, — прокомментировал Андрей Евгеньевич. — Наверное, в этот раз именно у нас получилось лучше всего. К примеру, ребята охотно перенимают опыт старших спортсменов из футбольного клуба «Смолевичи», которые в этом сезоне вернулись в Высшую лигу.

В активе команды юных футболистов наименьшее число пропущенных мячей, что позволяет говорить о том, что защита нашей команды — лучшая среди всех.

Следя за играми, смело можно сказать, что слабых команд на турнире просто не было.

Здесь«золотое» правило футбола — «Уважай любого соперника» — сработало наиболее ярко. Ведь иногда перед игрой с противником, который находится в нижней части таблицы, команда может расслабиться. А затем на поле оказывается, что у соперника просто отсутствует скамейка запасных, на поле нет ротации! А играют ребята великолепно, ярко.





— Конечно, побеждать хотелось. Поэтому для многих родителей было странно, что в нашей заявке отсутствовали ребята 2009 года рождения — регламент позволяет заявить двух игроков этого возраста, — рассказал Андрей Евгеньевич. — Но мы твердо решили: усиливаться таким образом не будем. Решение сработало. Ребята честно играли сами, не надеясь на помощь старших. И на конечном этапе турнира эти слагаемые дали результат, на который хоть и надеялись в самом начале, но всерьез на него никто не рассчитывал.

Тренер отмечает, что отрадно видеть, как ребята уже в их возрасте перенимают опыт взрослого футбола, пытаются играть технично. И они прекрасно осознают, как и зачем нужен тот или иной технический элемент.

— Конечно, на таком этапе еще порой не хватает взаимопонимания, партнеры иногда не готовы к такому стилю игры, но такие промахи свойственны и профессионалам, — отметил тренер. — Ребята с честью смогли выдержать все испытания и теперь, надеемся, намного лучше понимают, что такое — уважение к сопернику. И то, что это уважение должно быть взаимным.

Эмоции — неотъемлемая часть футбола, но умение с ними совладать, упорство в достижении цели дают свои плоды. Для наших юных спортсменов это стало очевидным, пожалуй, в самой острой и запоминающейся встрече турнира — предпоследней игре в нашем календаре: «Смолевичи» — «Fair Play», команда является филиалом ФК «Динамо-Брест». Казалось, все началось не так плохо, команда первой отличилась голом, но потом что-то пошло не так: от 1-0 в начале первого тайма, команда дошла до 6-1 к его концовке, уходя на перерыв с безнадежными 6-3. Начало второго тайма не добавило оптимизма: счет стал 8-3 в пользу соперника. Ребята были подавлены, расстроены. На детских лицах видны были слезы. Но вдруг проявилось то, что всегда отличало команду — стремление и упорство: до конца матча оставалось лишь 15 минут. За это время наши футболисты собрались, мобилизовались и сумели забить пять мячей, умудрившись не пропустить за это же время ни одного. Команда сохранила шансы на борьбу за лидерство. Эта ничья позволила команде и дальше бороться за титул чемпиона.

— После этой встречи мы впервые уступили первую строчку турнирной таблицы, — рассказал Андрей Евгеньевич. — Но преследователи отыграли все свои игры, а у нас еще была игра в запасе. В итоге, командный дух, несгибаемое упорство, честная и открытая игра дали ребятам возможность заработать чемпионство! Ведь у нас были игроки, которым на начало турнира было всего лишь 7 лет, но они все равно достойно боролись против более опытных и возрастных соперников. У нас забивал даже вратарь!

В результате «Смолевичи-2010» стали победителями в своей возрастной категории, на втором месте — «Fair Play», бронза турнира у минского ФК «Трактор». Юные футболисты ВК «БАТЭ» не вошли в призовую тройку и заняли четвертое место.

Каждый из футболистов «Смолевичи-2010» внес свой вклад в это чемпионство: не зря команда занимает первую строчку не только в турнирной таблице, но и в списке бомбардиров. А лучшим бомбардиром турнира признан игрок нашей команды Иван Рубашный с 32 голами. Мальчик учится во второй школе и с раннего детства занимается футболом.

— У нас сильны футбольные традиции, ребята всех возрастов заявляют о себе на всех уровнях. И сегодня пришло время сказать каждому из нашей молодой команды: спасибо за игру, вы — чемпионы! — завершил Андрей Сорока.

Церемония вручения наград турнира «Хрустальный мяч-2019» состоялась в Доме Футбола. На ней присутствовали команды и их тренеры, родители юных футболистов, именитые спортсмены и блогеры.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото из архива команды.