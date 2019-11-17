Спортивный праздник для детей

В спортивном зале Городского стадиона прошел спортивный квест среди учащихся учреждений образования Смолевичского района.

Организаторами мероприятия выступили ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», ГУ «Смолевичский городской молодежный центр», ГУО «Смолевичский социально – педагогический центр».





— Мы решили провести этот спортивный праздник с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта в регионе и укрепления дружеских связей среди участников мероприятия, — рассказала заместитель директора Государственного учреждения «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Дарья Лакизо. — Спорт обладает большим потенциалом социального развития. В процессе занятий физической культурой и спортом вырабатывается способность усваивать существующие правила и нормы общественного поведения и твердо следовать им.





В соревнованиях приняли участие представители школ города Смолевичи и района, в каждой команде — по семь человек. Спортивные состязания, игры, яркий флешмоб и квест — мероприятие прошло в прекрасной обстановке, мальчишки и девчонки ловко и с радостью справлялись с испытаниями.

Для детей это был яркий спортивный праздник, объединяющий детей и педагогов. А также значимым средством для самореализации. Поэтому привлечение детей к занятиям физической культурой — это путь к гармонизации общества в целом.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.