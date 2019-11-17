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Одно из крупнейших концертных агентств Беларуси дарит скидку на все свои мероприятия

18.11.2019 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня у одного из крупнейших отечественных промоутеров, концертного агентства «4А-Ивент», день рождения. В честь семилетия компания сделала скидку в 7% на все свои концерты, которые уже скоро пройдут в Минске.


Снимок использован в качестве иллюстрации

Готовы поспорить, что вы или ваши друзья сто процентов были хоть на одном концерте этого организатора. Компания «4А-Ивент» работает на рынке с 2012 года и уже привезла в Беларусь шоу многих артистов. Например, Басты, T-Fest, MONATIK, Papa Roach, Limp Bizkit, a-ha, Evanescence, Skillet, Three Days Grace, Павла Воли, Uriah Heep и многих других.

К слову, сотрудники концертного агентства в свое время впервые привезли в Минск Rammstein, Thirty Seconds to Mars и Jennifer Lopez.

С 18 но 22 ноября билеты на все ближайшие концерты компании подешевели на 7%. Что это за концерты — в списке ниже. Выбрать вместо обычного билета квиток со скидкой можно будет при покупке.

The Pink Floyd Show UK


Когда: 23 ноября, 19.00

Где: Prime Hall

Цена без учтеа скидки: 65−120 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

T-Fest


Когда: 30 ноября, 19.00

Где: «Прайм Холл»

Цена без учета скидки: танцпол — 65 рублей, сектора — до 80 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Бременские Музыканты на льду»


Когда: 25 декабря, 15.00

Где:

Цена без учета скидки: 20−50 рублей (детям до 5 лет — бесплатно)

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Маша и Медведь. Новогоднее шоу»


Когда: 27 декабря (18.30) и 28 декабря (11.00, 14.30, 18.00)

Где:

Цена без учета скидки: 12−37 рублей (детям до трех лет бесплатно)

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Uriah Heep


Фото предоставлено организаторами

Когда: 8 февраля, 19.00

Где: Prime Hall

Цена без учета скидки: танцпол — 65 рублей, сектора — от 75 до 150 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Арсиани»


Когда: 29 марта 2020, 19.00

Где:

Цена без учета скидки: 35 — 90 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Starset


Когда: 5 апреля, 19.00

Где: клуб

Цена без учета скидки: 45 — 60 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Nightwish


Когда: 31 мая 2020, 19.00

Где: Falcon Club Arena

Цена без учета скидки: фан-зона — 85 рублей, сектора — до 125 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня у одного из крупнейших отечественных промоутеров, концертного агентства «4А-Ивент», день рождения. В честь семилетия компания сделала скидку в 7% на все...
 
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