Одно из крупнейших концертных агентств Беларуси дарит скидку на все свои мероприятия

Сегодня у одного из крупнейших отечественных промоутеров, концертного агентства «4А-Ивент», день рождения. В честь семилетия компания сделала скидку в 7% на все свои концерты, которые уже скоро пройдут в Минске.
Готовы поспорить, что вы или ваши друзья сто процентов были хоть на одном концерте этого организатора. Компания «4А-Ивент» работает на рынке с 2012 года и уже привезла в Беларусь шоу многих артистов. Например, Басты, T-Fest, MONATIK, Papa Roach, Limp Bizkit, a-ha, Evanescence, Skillet, Three Days Grace, Павла Воли, Uriah Heep и многих других.
К слову, сотрудники концертного агентства в свое время впервые привезли в Минск Rammstein, Thirty Seconds to Mars и Jennifer Lopez.
С 18 но 22 ноября билеты на все ближайшие концерты компании подешевели на 7%. Что это за концерты — в списке ниже. Выбрать вместо обычного билета квиток со скидкой можно будет при покупке.