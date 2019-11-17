Одно из крупнейших концертных агентств Беларуси дарит скидку на все свои мероприятия

Источник материала: Tut.by

Сегодня у одного из крупнейших отечественных промоутеров, концертного агентства «4А-Ивент», день рождения. В честь семилетия компания сделала скидку в 7% на все свои концерты, которые уже скоро пройдут в Минске.



Снимок использован в качестве иллюстрации

Готовы поспорить, что вы или ваши друзья сто процентов были хоть на одном концерте этого организатора. Компания «4А-Ивент» работает на рынке с 2012 года и уже привезла в Беларусь шоу многих артистов. Например, Басты, T-Fest, MONATIK, Papa Roach, Limp Bizkit, a-ha, Evanescence, Skillet, Three Days Grace, Павла Воли, Uriah Heep и многих других.

К слову, сотрудники концертного агентства в свое время впервые привезли в Минск Rammstein, Thirty Seconds to Mars и Jennifer Lopez.

С 18 но 22 ноября билеты на все ближайшие концерты компании подешевели на 7%. Что это за концерты — в списке ниже. Выбрать вместо обычного билета квиток со скидкой можно будет при покупке.









Когда: 30 ноября, 19.00 Где: «Прайм Холл» Цена без учета скидки: танцпол — 65 рублей, сектора — до 80 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY





Когда: 25 декабря, 15.00 Где: «Минск-Арена» Цена без учета скидки: 20−50 рублей (детям до 5 лет — бесплатно) КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Когда: 27 декабря (18.30) и 28 декабря (11.00, 14.30, 18.00) Где: Дворец спорта Цена без учета скидки: 12−37 рублей (детям до трех лет бесплатно) КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY



Фото предоставлено организаторами

Когда: 8 февраля, 19.00 Где: Prime Hall Цена без учета скидки: танцпол — 65 рублей, сектора — от 75 до 150 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Когда: 29 марта 2020, 19.00 Где: КЗ «Минск» Цена без учета скидки: 35 — 90 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY





Когда: 5 апреля, 19.00 Где: клуб Re:Public Цена без учета скидки: 45 — 60 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY





Когда: 31 мая 2020, 19.00 Где: Falcon Club Arena Цена без учета скидки: фан-зона — 85 рублей, сектора — до 125 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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