|
ЕС готов подписать визовое соглашение с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен уполномоченный на подпись под соглашением.
Напомним, что на утверждение Совета ЕС документ был вынесен в начале октября.
Когда необходимые процедуры будут завершены и пройдёт 2 месяца, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас цена вопроса – 60 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)