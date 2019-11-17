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Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Павел Николаевич, как вы прокомментируете работу информационного центра ЦИК в эти насыщенные дни?
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Мы аккредитовали сюда более 670 представителей средств массовой информации, более 300 иностранных журналистов. Кто-то не пришел, кто-то пришел, безусловно. Многим журналистам в помощь оказались стримы, прямые трансляции, которые шли из зала на различные интернет-ресурсы. На этих выборах впервые, наверное, в таком серьезном масштабе стримили из Малого зала Дворца Республики.
Дмитрий Боярович:
Павел Легкий:
Конечно, в работе центра можно добавлять, есть какие-то вещи, которые для меня, как для человека, который первый раз руководит таким важным объектом на выборах, сейчас заметны некоторые моменты, по которым мы можем сделать эту работу еще лучше.
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Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %, сообщили в...
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