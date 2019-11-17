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Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

18.11.2019 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей.

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Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Информационный центр Центризбиркома завершает работу 18 ноября. С подробностями руководитель центра Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси.

Павел Николаевич, как вы прокомментируете работу информационного центра ЦИК в эти насыщенные дни?

Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Дни действительно выдались насыщенные, напряженные. Сложно было организовать работу центра. Такая рутинная незаметная работа, и нужно было организовать взаимодействие как минимум, наверное, 20 различных организаций, учреждений и ведомств, которые обеспечивали в итоге функционирование этого центра. Я очень рад, что нам удалось это сделать, и центр работал без сбоев.

Мы аккредитовали сюда более 670 представителей средств массовой информации, более 300 иностранных журналистов. Кто-то не пришел, кто-то пришел, безусловно. Многим журналистам в помощь оказались стримы, прямые трансляции, которые шли из зала на различные интернет-ресурсы. На этих выборах впервые, наверное, в таком серьезном масштабе стримили из Малого зала Дворца Республики.

Дмитрий Боярович:
Журналисты смогли убедиться, что здесь WI-FI, что называется, летал. За счет чего?

Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

Павел Легкий:
Хотелось бы, чтобы у нас во всех общественных местах так летал WI-FI, как здесь. Надо отдать должное нашему Министерству связи и информатизации, РУП «Белтелеком». Они постарались, здесь была классная связь. Созданы все необходимые условия для работы прессы, которая побывала в информационном центре.

Конечно, в работе центра можно добавлять, есть какие-то вещи, которые для меня, как для человека, который первый раз руководит таким важным объектом на выборах, сейчас заметны некоторые моменты, по которым мы можем сделать эту работу еще лучше.

Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %, сообщили в...
 
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