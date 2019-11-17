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«Воскресный завтрак». Дочка Кристины Орбакайте приготовила креативное блюдо
Источник материала: СТВ
Новости России. Дочка Кристины Орбакайте показала завтрак, который получился очень креативным.
Снимок был опубликован на странице в Instagram 7-летней Клавдии.
Девочка держала на тарелке бутерброд в форме совы, который был декорирован овощами. Подписчики предположили, что Клавдия сама могла приготовить такое блюдо.
Клавдия Земцова:
В комментариях похвалили воспитание девочки, а также ее скромность.
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Новости России. Дочка Кристины Орбакайте показала завтрак, который получился очень креативным. Снимок был опубликован на странице в Instagram 7-летней Клавдии. ...
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