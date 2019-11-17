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«Воскресный завтрак». Дочка Кристины Орбакайте приготовила креативное блюдо

18.11.2019 12:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Дочка Кристины Орбакайте показала завтрак, который получился очень креативным.  

Снимок был опубликован на странице в Instagram 7-летней Клавдии.  

Девочка держала на тарелке бутерброд в форме совы, который был декорирован овощами. Подписчики предположили, что Клавдия сама могла приготовить такое блюдо.  

«Воскресный завтрак». Дочка Кристины Орбакайте приготовила креативное блюдо
Фото: instagram.com/claudiazemtsova  

Клавдия Земцова: 
Воскресный завтрак. Всем приятного аппетита.   

В комментариях похвалили воспитание девочки, а также ее скромность.  

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Люди в материале: Кристина Орбакайте, Клавдия Земцова
 
 
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Новости России. Дочка Кристины Орбакайте показала завтрак, который получился очень креативным.   Снимок был опубликован на странице в Instagram 7-летней Клавдии.   ...
 
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