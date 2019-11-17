«Воскресный завтрак». Дочка Кристины Орбакайте приготовила креативное блюдо

Источник материала: СТВ

Новости России. Дочка Кристины Орбакайте показала завтрак, который получился очень креативным.

Снимок был опубликован на странице в Instagram 7-летней Клавдии.

Девочка держала на тарелке бутерброд в форме совы, который был декорирован овощами. Подписчики предположили, что Клавдия сама могла приготовить такое блюдо.



Фото: instagram.com/claudiazemtsova

Клавдия Земцова:

Воскресный завтрак. Всем приятного аппетита.

В комментариях похвалили воспитание девочки, а также ее скромность.