ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

18.11.2019 11:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %.

Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

Предварительные данные по явке были озвучены еще накануне. Информационный центр Центризбиркома продолжает работу во Дворце Республики.

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Завершилась последняя пресс-конференция представителя Центризбиркома.

ЦИК обнародовал информацию и о персоналиях избранных депутатов. Среди них очень много знакомых имен. Так, например, это председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, дипломат Андрей Савиных, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, журналист Тенгиз Дунбадзе. К слову, свою работу депутаты седьмого созыва начнут уже 6 декабря.

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

В Малом зале Дворца Республики проходит пресс-конференция Миссии наблюдателей СНГ.

Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Избирателям предоставлено право выбора. Хотелось бы отметить, что уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов значительно возрос. Например, большинство из кандидатов выдвинутых, как мы смогли зафиксировать, практически это все люди с высшим образованием, с достаточным жизненным, профессиональным опытом.

То, что мы услышали сегодня из уст председателя Центральной избирательной комиссии по итоговым спискам депутатов, избранных в Палату представителей, свидетельствует как раз о том, что избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси.

В этой связи мы как миссия СНГ, как соседи и друзья Беларуси, приехавшие сюда с добрыми чувствами, не только осуществить объективное наблюдение за ходом голосования, но и помочь нашим белорусским друзьям и коллегам достойно провести эту избирательную кампанию. Мы, конечно, рады тому, что в парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси.

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Лебедев, Дмитрий Боярович
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случайный человек в кино. 10 эпизодов из жизни Эльдара Рязанова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика