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Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %.
Предварительные данные по явке были озвучены еще накануне. Информационный центр Центризбиркома продолжает работу во Дворце Республики.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
ЦИК обнародовал информацию и о персоналиях избранных депутатов. Среди них очень много знакомых имен. Так, например, это председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, дипломат Андрей Савиных, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, журналист Тенгиз Дунбадзе. К слову, свою работу депутаты седьмого созыва начнут уже 6 декабря.
В Малом зале Дворца Республики проходит пресс-конференция Миссии наблюдателей СНГ.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
То, что мы услышали сегодня из уст председателя Центральной избирательной комиссии по итоговым спискам депутатов, избранных в Палату представителей, свидетельствует как раз о том, что избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси.
В этой связи мы как миссия СНГ, как соседи и друзья Беларуси, приехавшие сюда с добрыми чувствами, не только осуществить объективное наблюдение за ходом голосования, но и помочь нашим белорусским друзьям и коллегам достойно провести эту избирательную кампанию. Мы, конечно, рады тому, что в парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси.
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Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»
Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую...
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