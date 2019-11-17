ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выпустили новые памятные монеты. Их отчеканили в Польше и Казахстане

18.11.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нацбанк выпустил в обращение новые памятные монеты. Одна из них — медно-никелевая, еще две — серебряные. Выпущенными в обращение монетами можно расплачиваться за товары и услуги, их принимают по номинальной стоимости при всех видах платежей без ограничений.


15 ноября Нацбанк выпустил в обращение памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар». Ее номинал — 20 рублей, проба сплава — 925, масса — 33,63 грамма, диаметр — 38,61 миллиметра. Монета выполнена в форме круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, который выступает по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Монету отчеканили в на Монетном дворе Польши, ее тираж — 999 штук.

С 18 ноября в обращении появились памятные монеты «Свет вачыма дзяцей. 2019». Одна из них — серебряная номиналом в 20 рублей (масса — 33,62 грамма, проба сплава — 925, диаметр — 38,61 миллиметра, тираж — 599 штук), а вторая — медно-никелевая номиналом 1 рубль (масса — 15,5 грамма, диаметр — 33 миллиметра, тираж — 2000 штук). Обе монеты выполнены в форме круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, который выступает по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.



Монеты «Свет вачыма дзяцей. 2019» отчеканили на Казахстанском монетном дворе.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк выпустил в обращение новые памятные монеты. Одна из них - медно-никелевая, еще две - серебряные
 
Новости дня
Новости разные
 
"Батюшка со свастикой" вышел на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика