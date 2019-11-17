В Беларуси выпустили новые памятные монеты. Их отчеканили в Польше и Казахстане

Источник материала: Tut.by

Нацбанк выпустил в обращение новые памятные монеты. Одна из них — медно-никелевая, еще две — серебряные. Выпущенными в обращение монетами можно расплачиваться за товары и услуги, их принимают по номинальной стоимости при всех видах платежей без ограничений.





15 ноября Нацбанк выпустил в обращение памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар». Ее номинал — 20 рублей, проба сплава — 925, масса — 33,63 грамма, диаметр — 38,61 миллиметра. Монета выполнена в форме круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, который выступает по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Монету отчеканили в на Монетном дворе Польши, ее тираж — 999 штук.

С 18 ноября в обращении появились памятные монеты «Свет вачыма дзяцей. 2019». Одна из них — серебряная номиналом в 20 рублей (масса — 33,62 грамма, проба сплава — 925, диаметр — 38,61 миллиметра, тираж — 599 штук), а вторая — медно-никелевая номиналом 1 рубль (масса — 15,5 грамма, диаметр — 33 миллиметра, тираж — 2000 штук). Обе монеты выполнены в форме круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, который выступает по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.





Монеты «Свет вачыма дзяцей. 2019» отчеканили на Казахстанском монетном дворе.