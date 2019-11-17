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В Беларуси выпустили новые памятные монеты. Их отчеканили в Польше и Казахстане
Источник материала: Tut.by
Нацбанк выпустил в обращение новые памятные монеты. Одна из них — медно-никелевая, еще две — серебряные. Выпущенными в обращение монетами можно расплачиваться за товары и услуги, их принимают по номинальной стоимости при всех видах платежей без ограничений.
15 ноября Нацбанк выпустил в обращение памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар». Ее номинал — 20 рублей, проба сплава — 925, масса — 33,63 грамма, диаметр — 38,61 миллиметра. Монета выполнена в форме круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, который выступает по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.
Монету отчеканили в на Монетном дворе Польши, ее тираж — 999 штук.
С 18 ноября в обращении
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Нацбанк выпустил в обращение новые памятные монеты. Одна из них - медно-никелевая, еще две - серебряные
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