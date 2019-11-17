Источник материала: Новости Волковыска

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает канал ОНТ.

В документе указано, что председатель Совета может назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение.

Сроки подписания пока не обозначены. После подписания всеми сторонами соглашение вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Упрощенный визовый режим предполагает снижение стоимости виз до 35 евро, а также принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.