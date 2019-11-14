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Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина

18.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. ШарковщинаФото Ольги ЧЕРНЯВСКОЙ.Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. ШарковщинаРегиональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. ШарковщинаРегиональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. ШарковщинаРегиональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина

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