В Италии появились приюты, где помогают выжить разведённым мужчинам

Источник материала: KYKY

В Италии открывают специальные приюты для «новых бедных», пишет La Repubblica. Они предназначены для мужчин, которые развелись – и остались без денег и без жилья.

Процесс по расторжению брака в Италии – сложнее, чем в Беларуси: там он длится обычно не менее трех лет. Вместе с этим, судя по статистике, после развода почти 60% мужчин остаются банкротами. Жилье переходит во владение бывшей жены, с ней же остаются дети. Также мужчин обязывают выплачивать алименты не только на детей, но и на жену: чтобы она, как и дети, не отвыкла от уровня жизни, как это было в полной семье. В итоге экс-супруг остается должен свыше тысячи евро в месяц.

Так получается, что по этим причинам мужчины в Италии остаются без денег и не могут позволить себе даже арендное жилье. Но появился выход: это Ассоциация разведенных мужчин. Она вступает в диалог с местными властями и побуждает их открывать приюты для разведенных, которые работают уже по всей Италии – некоторые из них запускаются в зданиях, ранее принадлежавших мафии.

Все бы хорошо: здесь мужчинам удобно видеться с детьми, им предоставляют бесплатную помощь психологов. Но есть одно «но»: у приютов есть свои условия: в них можно находиться всего год, затем от мужчины требуют, чтобы он «встал на ноги». За это время они должны найти работу и дом.