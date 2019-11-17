ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии появились приюты, где помогают выжить разведённым мужчинам

18.11.2019 13:16 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Италии открывают специальные приюты для «новых бедных», пишет La Repubblica. Они предназначены для мужчин, которые развелись – и остались без денег и без жилья.

Процесс по расторжению брака в Италии – сложнее, чем в Беларуси: там он длится обычно не менее трех лет. Вместе с этим, судя по статистике, после развода почти 60% мужчин остаются банкротами. Жилье переходит во владение бывшей жены, с ней же остаются дети. Также мужчин обязывают выплачивать алименты не только на детей, но и на жену: чтобы она, как и дети, не отвыкла от уровня жизни, как это было в полной семье. В итоге экс-супруг остается должен свыше тысячи евро в месяц.

Так получается, что по этим причинам мужчины в Италии остаются без денег и не могут позволить себе даже арендное жилье. Но появился выход: это Ассоциация разведенных мужчин. Она вступает в диалог с местными властями и побуждает их открывать приюты для разведенных, которые работают уже по всей Италии – некоторые из них запускаются в зданиях, ранее принадлежавших мафии. 

Все бы хорошо: здесь мужчинам удобно видеться с детьми, им предоставляют бесплатную помощь психологов. Но есть одно «но»: у приютов есть свои условия: в них можно находиться всего год, затем от мужчины требуют, чтобы он «встал на ноги». За это время они должны найти работу и дом. 

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии открывают специальные приюты для «новых бедных», пишет La Repubblica. Они предназначены для мужчин, которые развелись – и остались без денег и без жилья. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марадона снова может стать безработным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика