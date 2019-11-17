Наконец-то! Евросоюз говорит, что скоро у беларусов будет «шенген» за 35 евро

Источник материала: KYKY

Евросоюз заявил , что готов подписать соглашение визового режима с Беларусью. Когда документы будут подписаны окончательно, шенгенская виза для беларусов подешевеет до 35 евро, передает TUT.by.

«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», – указано в документе. Это последний этап: осталось поставить подписи двум сторонам.

Что будет, когда новые правила получения виз вступят в силу

Как отмечалось выше, цена на «шенген» упадет до 35 евро. А принимать решения о выдаче визы будут в срок до десяти дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Как долго осталось ждать

Это вопрос сроков подписания соглашения. Когда обе стороны оставят свои подписи, документ вступит в официальную силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Но уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то беларусам за визу вместо 60 евро (столько «шенген» стоит сейчас) или вместо 35 евро придется отдавать 80 евро.