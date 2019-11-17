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Под Минском Audi насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минском районе. Об этом
Авария произошла вечером 17 ноября, на 11-м километре трассы М3 Минск — Витебск. Здесь 30-летний водитель Audi 100, двигаясь в направлении областного центра в крайней правой полосе, сбил переходившего дорогу 63-летнего минчанина.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
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Авария произошла вечером 17 ноября, на 11-м километре трассы М3 Минск - Витебск.
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