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Со вторника ГАИ проведёт акцию «Время стать заметным!»

18.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Со вторника ГАИ проведёт акцию «Время стать заметным!»

С 19 по 24 ноября на территории Минской области будет проведена масштабная информационная кампания «Время стать заметным!», направленная на пропаганду использования световозвращающих элементов для повышения безопасности всех участников дорожного движения. Об этом сайту SlutskGorod сообщил старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В это время сотрудниками госавтоинспекции будут проведены широкомасштабные профилактические акции среди пешеходов, велосипедистов о правилах безопасного поведения на дороге. Так же инспекторы выступят в трудовых коллективах и учреждениях образования.

В ГАИ отметили, что в январе-октябре 2019 года на территории республики совершено 2750 ДТП с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 - ранения. От общего количества погибших в ДТП в темное время суток 68,3 % (138) составляют уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики).

 
 
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С 19 по 24 ноября на территории республики проводится информационная кампания «Время стать заметным!», направленная на пропаганду использования световозвращающих...
 
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