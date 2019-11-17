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Что будет, если питаться одним только мясом
Источник материала: Tut.by
«Диета хищника» — когда в рационе есть только говядина, соль и вода — стала популярной благодаря усилиям канадского блогера Микейлы Питерсон. Девушка и ее последователи уверяют, что придерживаются такого питания и очень довольны результатом: худеют, обзаводятся мышцами и отлично себя чувствуют.
В реальном мире в говядине просто недостаточно питательных веществ, необходимых для здоровья человека, говорит
— Можно ли выжить на одной говядине? Самый глупый вопрос из тех, что я слышала, — так эксперт отреагировала на письмо LiveScience.
Биохимик пояснила, что когда организм исчерпает запас жизненно важных питательных веществ, такое питание будет опасно для здоровья. Употребление большого количества растительной пищи связано с более стабильным уровнем сахара в крови, более здоровым артериальным давлением и нормальными показателями холестерина. А говядина — нет.
По словам Джоанны, для многих людей животные жиры — единственный значительный источник
Да, известен пример племени масаи на севере Танзании, чье питание близко к «диете хищника»: они едят почти только мясо и молоко, но на их здоровье это
Как говорит Ди Стефано, плоха не только «диета хищника» — но и любая монодиета.
— Если вы выбираете только один продукт: пусть не говядину, а яблоки — у вас появится дефицит питательных веществ. Нет ни одного продукта, который мог бы закрыть сразу все потребности нашего организма.
Что касается людей, которые утверждают, что живут и процветают на диете из говядины, эксперт считает это маловероятным:
— Не думаю, что можно сидеть на такой диете год — и потом быть в состоянии рассказывать об этом.
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«Диета хищника» - когда в рационе есть только говядина, соль и вода - стала популярной благодаря усилиям канадского блогера Микейлы Питерсон.
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