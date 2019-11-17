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Марадона снова может стать безработным

18.11.2019 13:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может покинуть клуб, сообщает TNT Sports.

Это связано с тем фактом, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента.

Марадона поддержал его и дал понять, что может покинуть свой пост, если нынешний президент не останется в клубе. Пеллегрино принял решение не баллотироваться на выборы ни при каких обстоятельствах.

«Химнасия» с 10 очками занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В последних пяти матчах она одержала три победы.
 
 
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Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может покинуть клуб, сообщает TNT Sports.
 
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