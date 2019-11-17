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Марадона снова может стать безработным
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может покинуть клуб, сообщает TNT Sports.
Это связано с тем фактом, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента.
Марадона поддержал его и дал понять, что может покинуть свой пост, если нынешний президент не останется в клубе. Пеллегрино принял решение не баллотироваться на выборы ни при каких обстоятельствах.
«Химнасия» с 10 очками занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В последних пяти матчах она одержала три победы.
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Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может покинуть клуб, сообщает TNT Sports.
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